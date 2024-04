„Manchester United“ skaudžiai įgėlė titulą medžiojančiai „Liverpool“

Pirmasis rungtynėse 23-ią minutę pasižymėjo Luisas Diazas, o pirmoje mačo dalyje „Liverpool“ užtikrintai kontroliavo situaciją.

Pirmoje rungtynių pusėje „Liverpool“ kamuolį kontroliavo 57 proc. laiko ir atliko net 16 smūgių į vartų pusę, kai tuo tarpu aikštės šeimininkai nesurengė nė vienos pavojingesnės atakos.

Visgi „raudonieji velniai“ padarė išvadas po ilgosios pertraukos ir jau 49-ą minutę tolimu įvarčiu po grubios varžovo klaidos atsakė Bruno Fernandezas 1:1.

67-ąją minutę „Man Utd“ sukūrė tikrą šedevrą, kai nuostabų smūgį atliko kamuolį į tolimąjį dešinį vartų pakabinęs saugas Kobbie Mainoo.

If Kobbie Mainoo doesn't get his Ballon d'Or this season, I will know it has always been rigged.🤭🤭 pic.twitter.com/q31Z4fQ2st