„Man Utd“ su Cristiano Ronaldo priešakyje paprašė taikos, „Real“ vartininkas rinks paramą Ukrainai

„Man United“ strategas Ralfas Rangnickas laikė plakatą, kuriame keliomis skirtingomis kalbomis buvo parašytas žodis taika. Tuo tarpu klubo žvaigždė Cristiano Ronaldo dar anksčiau „instagram“ tinkle prašė taikos.

„Mes turime sukurti geresnį pasaulį savo vaikams. Meldžiu taikos“, - rašė C.Ronaldo.

Tuo tarpu Madrido „Real“ klubas pranešė, kad vienas iš komandos vartininkų – ukrainietis Andrejus Luninas – nebus įtrauktas į sudėtį rungtynėms su „Rayo Vallecano“.

A.Luninas savo laiką skirs prasmingesnei veiklai ir rinks paramą Ukrainos žmonėms. Vartininkas „instagram“ tinkle paragino visus ispanus padėti Ukrainai, kviesdamas juos į prekybos centrą, kur bus renkami Ukrainos žmonėms būtini daiktai.

A.Luninas paprašė ispanų paaukoti konservų, medvilnės, elastinių tvarsčių, drabužių ir kojinių.

📲 Lunin on IG: “Dear Spaniards & all the people who want to help Ukraine, in these difficult times at Calle Méndez Álvaro 8 Ucramarket, starting at 11:00 until 17:00. Donations needed for canned food, cotton, elastic band, hemostatic dressings, clothes, socks etc. Thanks a lot.” pic.twitter.com/5bbxEdjhpE