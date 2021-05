„Man City“ – pirmasis Čempionų lygos finalo dalyvis

Pirmąją dvikovą Paryžiuje „miestiečiai“ laimėjo rezultatu 2:1.

Pepas Guardiola klubą atvedė į pirmą istorijoje Čempionų lygos finalą. Praėjusį kartą „Man City“ pusfinalyje žaidė 2016-aisiais, bet į finalą jiems kelią užvėrė Madrido „Real“.

PSG siekė antrojo pasirodymo finale iš eilės, tačiau prancūzai neįstengė rimčiau pasipriešinti be vienos didžiausių žvaigždžių Kyliano Mbappe.

Svečiai atliko daugiau smūgių (14:13), tačiau nei vienas iš jų neskriejo į vartų plotą. Šeimininkai penkis kartus smūgiavo į stačiakampį.

Paryžiaus ekipa aktyviai pradėjo rungtynes ir kėlė rimtą pavojų Edersono vartams, tačiau pirmasis įvartis krito į svečių vartus.

11-ąją minutę pasižymėjo Riyadas Mahrezas. Puolėjas pasižymėjo ir antrajame kėlinyje 63-ąją minutę. Būtent po šio momento PSG visiškai prarado savitvardą.

Nesportiškai sužaidė Angelis Di Maria ir gavo raudoną kortelę, kiti žaidėjai ėmė veltis į nereikalingus ginčus su varžovais, teisėjais.

Vien po Angelio Di Marios išvarymo buvo parodytos net keturios geltonos kortelės – dvi „Man City“, dvi PSG žaidėjams.

„Man City“ finale lauks Londono „Chelsea“ ir Madrido „Real“ poros nugalėtojas. Pirmoji akistata Ispanijos sostinėje baigėsi lygiosiomis 1:1.

69-oji minutė: A. Di Maria išvydo raudoną kortelę. Argentinietį už rankos palaikė Fernandinho, o brazilui jis atsirevanšavo užmindamas ant pėdos. Panašu, kad šioje akistatoje viskas aišku.

Mahrez with his third goal against PSG in champions league semis is such a great feat 🇩🇿#MCIPSG



pic.twitter.com/yMSdyoMuRF