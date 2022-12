Magiškas Messi su Argentina iškovojo bilietą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

Pirmasis kėlinys buvo gana blankus, niekuo neišsiskyrė abi komandos. Tačiau užteko vieno magiško L. Messi momento ir jis išvedė rinktinę į priekį.

35-ąją minutę L. Messi sugebėjo tarp varžovų kojų miško pasiųsti kamuolį į apatinį vartų kampą.

Tik prasidėjus antrajam kėliniui Argentina varžovams dūrė dar vieną skaudų dūrį. Vartininkas Matthew Ryanas suklydo, o kamuolį iš jo perėmęs Julio Alvarezas lengvai nukreipė jį į vartus ir padvigubino Argentinos persvarą.

Kai jau atrodė, kad Argentina taip ir ramiai užbaigs rungtynes, australai nebuvo linkę sudėti ginklų, o galiausiai 75-ąja minutė dėka šiokio tokio rikešto po Craigo Goodwino smūgio kamuolys atsidūrė Argentinos vartuose.

Netrukus australai sukūrė dar kelis pavojingus momentus, bet pasižymėti niekaip nepavyko.

Galutinai uždaryti rungtynes galėjo ir argentiniečiai. Vis tik paskutinį žodė dar galėjo tarti australai, bet jie jau paskutinę teisėjo pridėtą minutę neišnaudojo geros progos, kai argentiniečius išgelbėjo vartininkas E. Martinezas.

Beje, L. Messi šio vakaro mačas bus apskritai 1000-tasis jo karjeroje. Jam kartu šio vakaro įvartis buvo devintasis pasaulio čempionatuose.

Ketvirtfinalyje Argentina susitiks su Nyderlandais.

