Kuriozinė situacija: pergalingą įvartį įmušęs Kamerūno puolėjas iškart išvytas iš aikštės

Puolėjas švęsdamas įvartį nusivilko marškinėlius ir pagal taisykles teisėjas jam privalėjo rodyti geltoną kortelę. Tai buvo antroji žaidėjo kortelė mače ir dėl to jis buvo išvarytas iš aikštės.

30-metis V.Aboubakaras nesiginčijo su arbitro sprendimu ir kiek vėliau pats prisipažino, kad užkluptas emocijų pamiršo, kad jau turi geltoną kortelę.

Nepaisant nesėkmės brazilai grupėje užėmė pirmąją vietą, o Kamerūnas net ir laimėjęs pasitraukė iš tolimesnių kovų.

Beje, tai pirmas atvejis nuo 2006 m. finalo, kai futbolininkas tose pačiose pasaulio čempionato rungtynėse sugebėjo ir pelnyti įvartį, ir prieš save išvysti raudoną kortelę.

Paskutiniu tokiu futbolininku buvo Zinedine'as Zidanas.

