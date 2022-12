Pietų Korėjos žaidėjas apibūdino Urugvajaus mačo rezultato laukimą: „Ilgiausios šešios minutės mano gyvenime“

Pietų Korėjos žaidėjai po pergalingo mačo susibūrė aikštės viduryje ir visi stebėjo, kaip urugvajiečiai spaudžia Ganos ekipą.

„Tai buvo ilgiausios šešios minutės mano gyvenime, bet būdami rate mes tikrai buvome pozityvūs“, – kalbėjo Son Heung-Minas.

„Sakiau, kad jeigu Urugvajus įmuš dar vieną įvartį, aš vis tiek labai didžiuosiuosi šia komanda ir labai džiaugsiuosi, kad visi atidavėme visas jėgas. Mes tiesiog laukėme, tai buvo labai ilgas laikas“, – pridūrė jis.

Dabar Pietų Korėjos lauks Brazilijos iššūkis, tačiau jie jį pasitinka vieningai.

„Mes praleidžiame daugiau laiko kartu nei su draugais ar šeima. Stovykloje esame daugiau nei mėnesį. Esame labai, labai artimi. Esu labai dėkingas tiems, kurie nežaidė, jie galėjo būti liūdni, bet neparodė to nusivylimo.

Jie atidavė viską būdami ant suoliuko ir palaikė mus, o tai yra didžiulis skirtumas, kuomet esi viena komanda, o ne eini skirtingais keliais. Esu labai laimingas, kad esu šioje komandoje“, – teigė futbolininkas.

