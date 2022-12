Dramatiškas H grupės finišas: Pietų Korėja paskutinėmis minutėmis išplėšė bilietą į atkrintamąsias

Rungtynės tarp Portugalijos ir Pietų Korėjos baigėsi Azijos rinktinės pergale 2:1, o Urugvajus 2:0 įveikė Ganą.

Urugvajui reikėjo laimėti bent trijų įvarčių skirtumu arba sulaukti Pietų Korėjos nesėkmės arba bent jau lygiųjų. Visgi nė vienas iš šių scenarijų neišsipildė.

Tuo metu jau anksčiau pirmąją vietą užsitikinę portugalai mače su Pietų Korėja į aikštę išleido eksperimentinę sudėtį ir taip sąlyginai palengvino Pietų Korėjos užduotį.

Uruguay's players surrounded the officials after they got knocked out of the World Cup 😳 pic.twitter.com/si2hhSmX9Z