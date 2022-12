10 skandalingų faktų apie čempioną Tysoną Fury: nuo daugybės romanų iki šokiruojančių pasisakymų

Sporto pasaulyje T. Fury netrūksta gerbėjų ir jis vadinamas „liaudies čempionu“ bei charizmatiškiausiu kovotoju nuo Muhammado Ali laikų. T. Fury profesionaliame bokse dalyvavo 33 kovose, iš kurių 32 laimėjo.

Visgi gerbėjų meilė dažnai eina koja kojon su skandalais ir net protestais – už ringo sportininkas, atrodo, kartais per daug negalvoja, ką reikia sakyti ar daryti. T. Fury dažnai pasirodo viso pasaulio geltonojoje spaudoje dėl skambių pareiškimų ir skandalingų interviu, dėl kurių jis ne kartą buvo priverstas atsiprašyti ir netgi prarado nominaciją „Metų sportininko“ titului.

T. Fury – katalikas ir šešių vaikų tėvas, leidęs sau pasimylėti su žmona tik po vestuvių. Vis dėlto teigiama, kad prieš tai jis yra permiegojęs su dar mažiausiai 500 moterų. Taip pat, jo pareiškimai apie įvairius pokyčius neretai gali pasirodyti homofobiški, rasistiški ir įžeidžiantys.

Beveik neįveikiamas boksininkas nebijo pripažinti ir savo silpnumo bei garsiai kalbėti apie savo klaidas ir problemas, kurias kiti linkę slėpti.

