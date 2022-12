Amerikiečius pranokę Nyderlandai – pirmieji pasaulio čempionato ketvirtfinalio dalyviai

Amerikiečiai pirmieji mače susikūrė šansą įmušti, tačiau 3-ąją minutę pavojingą Christiano Pulišičiaus smūgį atrėmė Nyderlandų vartininkas.

Į tai Nyderlandai jau netrukus atsakė irgi pavojinga ataka, tačiau, priešingai nei varžovams, įmušti jiems pavyko.

10-ąją minutę puikaus perdavimo sulaukęs Memphis Depay'us visiškai laisvas atsidūrė daugmaž ties 11 m žyma ir puikiai nukreipė kamuolį į apatinį vartų kampą.

Nuo tada Nyderlandai gana užtikrintai kontroliavo mačo eigą ir per daug amerikiečiams pirmajame kėlinyje neleido nieko susikurti.

O prieš pat pertrauką dar sykį dūrė varžovams, kai jau per teisėjo pridėtą laiką vėl daugmaž ties 11 m žyma niekieno nekliudomas Daley Blindas tiksliu smūgiu padvigubino Nyderlandų pranašumą.

Po pertraukos šansų įmušti turėjo abi rinktinės.

Sužaidus valandą M. Depay’us galėjo pasižymėti ir dar sykį, bet savo vartus apsaugojo JAV vartininkas.

Visgi čia pat šansą turėjo ir amerikiečiai, kuriems juo pasinaudoti pavyko. 75-ąją minutę gana kuriozinėje situacijoje kamuolys atšoko nuo Haji Wrighto ir keista trajektorija įskriejo į Nyderlandų vartus.

Bet Nyderlandų atsakas buvo labai greitas, nes vos po šešių minučių Denzelis Dumfrieas buvo paliktas visiškai vienas puikioje pozicijoje ir sulaukęs savalaikio perdavimo savo šansą pasižymėti išnaudojo.

Po trečiojo įvarčio amerikiečiai kiek aprimo, o Nyderlandai užtikrintai išlaikė pergalingą persvarą 3:1 ir iškovojo vilietą į turnyro ketvirtfinalį.

Nyderlandai ketvirtfinalyje susikaus su Argentinos ir Australijos poros nugalėtojais.

The Netherlands progress to the Quarter-finals! 🇳🇱@adidasfootball | #FIFAWorldCup