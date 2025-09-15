M.Mitchellas: apie nelengvą sezoną Kaune, 4 sekundes aikštėje, linkėjimą T.Saboniui ir tikslą grįžti į Eurolygą

Kauną paliko ir Mattą Mitchellas, turėjęs „pliusą“ sutartyje, tačiau juo „Žalgiris“ nepasinaudojo.
26 metų 198 cm ūgio puolėjas neslepia, kad sezonas Kaune jam nebuvo lengvas, tačiau atnešė sočiai pamokų. M.Mitchellas grįžo į Europos taurę – papildė Stambulo „Bahčešehir“ klubą – ir tikisi kitą sezoną rodyti savo alkanumą aikštėje.
„Poilsio nedaug, turėjome ilgą pasirengimą sezonui. Nauja komanda, nauji vaikinai, bet kol kas viskas gerai, turime talentingą komandą ir esame pasiruošę patriukšmauti. Bandysime. Norėtųsi laimėti Europos taurę – tai mūsų tikslas“, – sako buvęs žalgirietis.
Jis turėjo progą susitikti su buvusios komandos nariais „Gloria Cup“ turnyro metu ir sako, kad jokių nuoskaudų „Žalgiriui“ nelaiko, nepaisant to, kad sezonas M.Mitchellui nesiklostė taip, kaip norėjosi.
„Tik meilė, nieko daugiau“, – šiltai atsiliepė apie „Žalgirį“ jis.
Eurolygoje puolėjas per 14 minučių pelnė 3,2 taško, atkovojo 2,3 kamuolio, rinko 2,7 naudingumo balo.
„Tai nepaveikė mano atsidavimo, likau profesionalu ir tiesiog dirbau. Kas benutiktų, kokia diena bebūtų, išlaikyk galvą aukštai ir dirbk, kad būtumei geresnis, tiek galiu pasakyti“, – sako M.Mitchellas.
– „Gloria Cup“ turnyro metu gyvenote ir sportavote ten pat, kur „Žalgiris“. Koks jausmas buvo pažįstamus veidus sutikti dabar būnant kito klubo dalimi?
– Smagu. Vėl pamačiau vyrukus, pasikalbėjome, kaip jiems sekasi, dalį jų mačiau Europos čempionate. Nieko daugiau, tik meilė jiems. Taip liks visada. Jokių nuoskaudų tikrai nėra, tai verslas. Galbūt praeitas sezonas man nepavyko taip, kaip norėjosi, bet tęsiu darbą toliau.
– Kurio žalgiriečio spėjote pasiilgti labiausiai?
– Dunstono, bet jo nėra čia. Taip pat Sylvaino, Iggy, Sirvydžio – visų. Turėjome tikrai gerą komandą žmonių, visi buvome artimi praeito sezono metu. Visi jie – tikrai geros asmenybės.
– Kaip manote, komandos susirašinėjimas dar liks gyvas ar bus nustumtas į programėlės glūdumą?
– Tikiuosi, kad bus gyvas (Juokiasi).
– „Žalgiris“ galėjo pratęsti sutartį su jumis dar metams, bet to nepadarė. Kada ėmėte jausti, kad taip ko gero nutiks?
– Niekada nesinori apie tai galvoti iš anksto. Praeitais metais nepatekome į Eurolygos įkrintamąsias ir tai buvo karti piliulė, kurią turėjome nuryti, laikui einant link pabaigos galvojau, kad tai gali būti mano pirmas ir paskutinis sezonas „Žalgiryje“. Bet tikrai nesu įskaudintas, suprantu, kad tai verslas ir komanda norėjo burti kitokią sudėtį ir kitokį štabą, kad pasiektų tikslus ir atsinaujintų. „Žalgiris“ padarė tai, kas atrodė klubui geriausia.
– Kokie žodžiai geriausiai apibūdintų jūsų patirtį „Žalgiryje“?
– Tai buvo laiptelis aukštyn, pamoka. Išmokau tikrai daug dalykų. Gal nežaidžiau tiek daug, bet tai taip pat buvo pamoka man. Šiuos metus stengiausi išnaudoti kaip įmanoma savo naudai.
– Kiek didelis iššūkis jums buvo prisitaikymas prie Eurolygos?
– Didžiausias iššūkis buvo prisitaikymas prie fiziškumo, teisėjavimo. Nesakyčiau, kad viskas stipriai skiriasi nuo Europos taurės, aišku, talento lygis Eurolygoje kitas. Bet fiziškumu stengiausi prisitaikyti, išlaikyti savo greitį. Galiausiai viskas priklauso nuo situacijos. Bandžiau adaptuotis prie kitų žmonių, prie klubo, prie trenerio, komandos draugų, gal kažkur nepavyko, bet viskas gerai. Ne viskas visada vyksta kaip norisi. Kartais turi grįžti į darbus, kad grįžtumei į lygį, kuriame buvai. Tai bandau daryti. Vasarą dirbau, norėjau atkurti savo stipriąsias puses.
– Kaip psichologiškai susitaikėte su situacija, kai buvote vienas lyderių Stambulo „Bešiktaš“ klube ir tapote epizodiniu žaidėju Kaune?
– Buvo sunku, manau, sunku būtų visiems, tai buvo iššūkis man. Bet anksčiau karjeroje esu užėmęs įvairius vaidmenis, tiek mažus, tiek didesnius, dar prieš „Žalgirį“. Suprantu, kad kartais turi išmokti, kaip būti komandos dalimi, tapdamas rolės žaidėju, ir tai komandai tik pagelbės.
– Ne tik jums, bet ir kai kuriems kitiems žaidėjams teko priprasti, kad vienerias rungtynes galite žaisti 15 sekundžių, kitas – 25 minutes. Kaip išlikti susikoncentravusiam, kuomet nesi tikras, kiek svarbus būsi šią dieną?
– Susikaupęs gali likti tik tęsdamas darbą, būdamas sporto salėje ir dirbdamas nuosekliai. Tai buvo daugiausia, ką galėjau padaryti dėl savęs. Tai nepaveikė mano atsidavimo, likau profesionalu ir tiesiog dirbau. Kas benutiktų, kokia diena bebūtų, išlaikyk galvą aukštai ir dirbk, kad būtumei geresnis, tiek galiu pasakyti.
– Gal kiek panašioje situacijoje dėl nestabilaus vaidmens vienu metu buvo ir Ignas Brazdeikis. Ar tuo metu tai suartino jus?
– Tuo metu taip, taip buvo. Abu kažkiek strigome su žaidimo laiku ir bandėme tą iššūkį įveikti, kita vertus, kiekvienas žmogus su situacijomis tvarkosi skirtingai. Galiausiai Iggy sezonui įpusėjus gavo minučių, man taip nenutiko. Gali būti visko, bet tokiu etapu išmoksti ramybės.
– Jei atvirai, kaip jaučiasi žaidėjas, įmetamas į aikštę 4 ar 15 sekundžių, kaip yra tekę jums?
– Sunku. Bet turi būti pasiruošęs viskam, negali teisintis. Ko sieki, tai būti aikštėje. Kai tą šansą gauni, nesvarbu, tai 5, 10, 40 sekundžių, gal per jas turi atkovoti kamuolį, gal pasiimti pražangą, turi tai padaryti. Aišku, tai nėra lengviausias dalykas gyvenime, bet kaip žaidėjas visada lauki šanso ir bandai užsitarnauti daugiau žaidimo laiko.
– Ar turėjote pokalbių su Andrea Trinchieri apie tai, ką turėtumėte daryti kitaip, kad gautumėte daugiau minučių?
– Kalbėjomės sezono metu ne kartą, norėjosi suprasti, ką galėčiau daryti, kaip susitvarkyti. Kažkas tiesiog neveikė ir taip būna, ką rodo ir po sezono nemažai pasikeitusi komanda.
– Edgaras Ulanovas ir ne vienas buvęs žaidėjas yra minėjęs nelengvą A.Trinchieri asmenybę, ar prisitaikyti prie jo buvo iššūkis jums?
– Taip, jis nėra lengvas, Andrea yra kitoks. Kai kalbame apie psichologinę pusę, jis viską pakelia į kitą lygį. Manau, kad kiekvienas treneris, kuris nori laimėti, nebus pats lengviausias. Svarbiausia būti atviru situacijoms, suprasti, kad ne viskas bus taip paprasta.
– Anksčiau esate dirbęs su treneriu Dušanu Alimpijevičiumi, dabar „Bahčešehir“ taip pat treniruos serbas – Marko Baračas. Ar daug balkano viduje buvo pas A.Trinchieri?
– Yra kažkokių panašumų, bet negaliu pasakyti, kad jis visiškai balkaniškas. Nesinori besti pirštu į vieną savybę ir sakyti, kad žmogus yra toks – ne, jame buvo mišinys skirtingų stilių ir energijos. Gerai tai ar blogai, nuspręs ateities žaidėjai, aš asmeniškai tikrai negaliu sakyti, kad man nepatiko žaisti pas jį, jis buvo išskirtinis.
– Kodėl nusprendėte vėl žaisti Turkijoje? Gal sprendimą lėmė galimybė būti jau pažįstamoje aplinkoje?
– Ne, negaliu pasakyti, kad tai buvo vienintelis faktorius, susidėjo daug dalykų. Vis tiek čia kiti žaidėjai, kita komanda, bet esame suburti kaip Eurolygos lygio organizacija.
– Vis dar esate gana jaunas žaidėjas – 26-erių. Ar jaučiate, kad ateityje galite grįžti į Eurolygą?
– Žinoma. Jei kažkas sakys, kad nenori grįžti į Eurolygą, manau, jie meluos patys sau. Viskas – proceso dalis. Kai ateis mano laikas, galbūt grįšiu. Man reikia padirbėti su pataikymo procentu, bet tai ir pasitikėjimo dalis. Apskritai pasitikėjimas yra didelis dalykas krepšinyje. Žinau, kad galiu pataikyti, turiu talento ir galiu būti efektyvus abejose aikštės pusėse. Tai turiu susigrąžinti ir daryti tai, ką moku. Noriu pagauti ritmą kuo anksčiau ir išlaikyti jį viso sezono metu.
– Teisinga sakyti, kad šį sezoną pasitinkate labai alkanas?
– Visiškai teisinga. Stengsiuosi tai išnaudoti ir manau, kad būsiu nusiteikęs kovoti, laimėti, išnaudoti, ką sugebu. Tikiu, kad šie metai bus pozityvūs man.
– Kaip vertinate „Žalgirio“ sudėties pokyčius per vasarą?
– Jie turi šanso sukurti kažką įdomaus. Sudėtis tikrai gera. Pasiruošime jiems trūko žmonių, nes daug kas žaidė Europos čempionate, tačiau tai taip pat parodo šį tą apie žaidėjų lygį.
– Ir paskutinis dalykas: kaip manote, kaip Tautvydui Saboniui seksis dirbti Londono „Lions“ treneriu?
– Šiaip labai nekantrauju pamatyti, kaip jam seksis, kaip žais jo komanda. Žinau, tai bus energinga, motyvuota komanda, nes Tutis yra toks žmogus. Jis laimėtojas viduje, tad tai tikrai perduos klubui. Tikiuosi, jis bus sėkmingas vyr. treneris, labai linkiu jam viso ko geriausio, išskyrus, kai susitiksime Europos taurės atkrintamosiose (Juokiasi).
