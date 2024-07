Lyderio vedini šeimininkai įveikė italus, kurie atrankos pusfinalyje tapo Lietuvos rinktinės varžovais

Puerto Rikas (2/0) tapo grupės nugalėtojais ir pusfinalyje žais su Meksika.

Abi komandos nusiteikusios kovingai pradėjo rungtynes, o Purto Riką palaikė daugiatūkstantinė minia sirgalių, kurie reagavo į kiekvieną tiek blogą, tiek gerą rinktinės krepšininkų ataką.

Po pirmojo kėlinio pirmavo italai, bet tik minimaliai 15:14.

Labiau apčiuopiamą persvarą jiems pavyko susikraut antrajame kėlinyje po kelių iš eilės tritaškių (38:30). Visgi šeimininkai varžovų į prekį nepaleido, nors vis vien prieš antrąją susitikimo pusę atsilikinėjo 35:40.

Po didžiosios pertraukos šeimininkai į aikštę sugrįžo itin energini ir palaikomi kiek daugiau nei 12 tūkst. sirgalių netrukus jau pirmavo 54:49.

🇵🇷 Jose Alvarado gets San Juan on their feet! 🔥🔥🔥#FIBAOQT pic.twitter.com/XbBbzcMyFo