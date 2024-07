Šarūno Jasikevičiaus kariauna išsaugojo Eurolygos rekordininką

Š. Jasikevičiaus komanda paskelbė, kad su krepšininku susitarė dar 3 metams.

29-erių 203 cm ūgio puolėjas praėjusiame Eurolygos sezone tapo lygos rekordininku, kai rungtynėse su Berlyno ALBA suvertė 50 taškų.

Primename, kad N. Hayesas-Davisas šioje komandoje praleido pastaruosius 2 sezonus.

Praėjusiame Eurolygos sezone aukštaūgis vidutiniškai rinkdavo po 13,8 taško, 4,6 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo, 1 perimtą kamuolį ir 15,6 naudingumo balo per 37 rungtynes.

It's Official! He's staying with us! 😎 pic.twitter.com/xdS3ouXSb0