Luka Dončičius užbaigė dar vieną Jutos „Jazz“ odisėją

Teksaso ekipa pirmąją mačo dalį pralaimėjo 41:53, tačiau eigą perlaužė trečiajame ketvirtyje. Likus žaisti tris minutes po Donovano Mitchello baudos metimo komandas skyrė vos 3 taškai – 91:94.

Bojanas Bogdanovičius netrukus išlygino rezultatą, tačiau jam tolimu metimu atsakė ir Jalenas Brunsonas – 97:94. Rudy Gobertas tuomet pasižymėjo ir sugebėjo apsiginti prieš Luka Dončičių, tačiau kitoje aikštės pusėje Mike‘as Conley sužingsniavo. Likus žaisti 4 sekundes sekė greita „Jazz“ pražanga, po kurios J.Brunsonas pataikė tik vieną baudos metimą (98:96).

MAVS HOLD OFF THE JAZZ AND ADVANCE.



Bogdanović was wide open 😳 pic.twitter.com/4njGPuF5h5