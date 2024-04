Luka Dončičiaus ir Kyrie Irvingo vedama „Mavericks“ pratęsė sėkmingą atkarpą

Luka Dončičius nugalėtojų gretose per 37 žaidimo minutes surinko 25 taškus (2/10 dvit., 6/15 trit., 3/3 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, bet prasižengė 3 kartus bei padarė 5 klaidas.

Dalaso komandoje rezultatyvesnis buvo Kyrie Irvingas, surinkęs 26 taškus.

Pralaimėtojų gretose daugiausiai taškų pelnė serbas Bogdanas Bogdanovičius. Jis per 36 žaidimo minutes įmetė 17 taškų (3/5 dvit., 3/10 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet prasižengė 3 kartus bei suklydo 4 sykius.

