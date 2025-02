LRL lyderiai „Dragūno“ rankininkai iškovojo jau vienuoliktą pergalę iš eilės

„Dragūno“ nesustabdė ir vienas pagrindinių konkurentų – trečioje vietoje esantis Kauno „Granitas-Karys“. Laikinojoje sostinėje vykusią dvikovą uostamiesčio komanda laimėjo minimaliu skirtumu 27:26 (15:13).

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 10 įvarčių pelnęs Deividas Virbauskas, po 3 įvarčius prie pergalės pridėjo Laurynas Simonavičius, Mykolas Lapiniauskas, Paulius Čėsna ir Karolis Stropus. „Dragūno“ vartininkai Benediktas Pakalniškis atrėmė 6-is metimus iš 17-os (35 proc.), Ionas Saharneanas – 7-is iš 22-iejų (32 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

„Pergalę lėmė gera gynyba ir patikimas vartininkų žaidimas. Puolimas truputį strigo ir atakuoti sunkiai sekėsi, todėl ir buvo tokia atkakli kova. Nors pratęsėme pergalių seriją, bet tikrai negalime teigti, kad neturime lygiaverčių varžovų. Tai parodė ir šios rungtynės. Bet daug kas priklauso ir nuo mūsų. Šiandien prametėme daug metimų ir sau pasidarėme daug sunkesnes rungtynes“, – sakė po sunkios achilo sausgyslės traumos į aikštelę gruodžio viduryje grįžęs ir rezultatyviausias rungtynes šį sezoną sužaidęs D. Virbauskas.

REKLAMA

„Granito-Kario“ komandai Simas Butkus pelnė 6 įvarčius, Manvydas Lazauskas – 5, Matas Jurkevičius – 4, Marius Kairys ir Modestas Štarolis – po 3.

„Pralaimėjimas lieka pralaimėjimu. Davėme atkaklią kovą, bet žaidimo kokybė netenkina. Buvo daug blogų sprendimų puolime ir daug blogų metimų tiesiai į vartininko kampą. Jaučiau, kad buvo šiandien galimybė pagauti „Dragūną“. Deja, nepavyko. Kažkiek gaila, bet neturime laiko nei kada liūdėti, nei kada džiaugtis. Važiuojam į priekį, nes už kelių dienų vėl laukia stiprus varžovas ir ruošiamės kitoms rungtynėms“, – sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.

REKLAMA

REKLAMA

Per 16 rungtynių 29 taškus surinkę „Dragūno“ rankininkai artimiausią persekiotoją Alytaus „Varsos-Stronglaso“ komandą lenkia jau 6 taškais. Be to alytiškiai yra sužaidę rungtynėmis daugiau. Trečią vietą užimantis „Granitas-Karys“ turi 22 taškus po 16 rungtynių.

Ketvirtoje vietoje HC „Vilnius“ su 21 tašku po 17 rungtynių. Tiek pat sužaidusi čempionė Vilniaus „Šviesa-TOKS“ komanda turi 19 taškų ir yra penkta.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitose rungtynėse susitiko LRL naujokai ir turnyrinės lentelės kaimynai. Šeštą vietą užimanti Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda namuose priėmė laipteliu žemiau esančią Varėnos „Ūlą“.

Nuo pat susitikimo pradžios dominavę „Pieno žvaigždžių“ rankininkai iškovojo užtikrintą pergalę 28:20 (18:9).

Nugalėtojams Benediktas Labutis pelnė 9 įvarčius, Karolis Piragis ir Maksimas Vakula įmetė po 4 įvarčius. „Pieno žvaigždžių“ vartininkai Oleksijus Novikovas atrėmė net 15-a varžovų metimų iš 24-ių (63 proc.).

REKLAMA

„Ūlos“ komandai 7 įvarčius pelnė rezultatyviausias LRL rankininkas Deivas Eidukonis, 3 įvarčius įmetė Gytis Zadarnauskas,

Per 18 rungtynių 12 taškų iškovoję „Pieno žvaigždžių“ rankininkai padidino pranašumą prieš „Ūlą“ iki 7 taškų.

Artimiausios LRL rungtynės vyks jau vasario 26 dieną. Lyderis „Dragūnas“ namuose susitiks su artimiausia persekiotoja „Varsos-Stronglaso“ komanda. „Granitas-Karys“ savo aikštelėje priims vos tašku nuo kauniečių atsiliekantį HC „Vilnių“.