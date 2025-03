Lonnie Walkeris pateko į „76ers“ istoriją: rikiuosis šalia Charleso Barkley

Buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris šiame mače savo ekipoje grojo pirmais smuikais ir sužaidė geriausias sezono rungtynes bei buvo rezultatyviausias savo ekipoje.

Gynėjas per 34 minutes pelnė 25 taškus (5/9 dvit., 3/9 trit., 6/6 baud.), atkovojo 11 atšokusių kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet kartą pažeidė taisykles bei suklydo 2 sykius.

Joks „76ers“ žaidėjas rungtynes pradėjęs ne starto penkete nebuvo surinkęs tokių rodiklių su dvigubu dubliu nuo 1986 m., kai tą padarė legendinis Charlesas Barkley.

Negana to, dvikovos pabaigoje L.Walkeris stojo mesti baudų ir jomis įtvirtino Filadelfijos pergalę.

Jutos ekipoje rezultatyviausi buvo Kyle’as Filipowskis ir Keyonte George’as – abu pelnė po 25 taškus. Filipowskis taip pat atkovojo 7 kamuolius ir perėmė 3, o George’as pridėjo 6 atkovotus kamuolius ir 3 perimtus kamuolius.

