Los Andžele – solidus Jonas Valančiūnas ir pergalingas Kawhi Leonardo metimas

Abi komandos per pagrindinį mačo laiką laimėjo po du kėlinius, o pergalingą metimą pratęsimo metu pataikė 17 taškų rungtynėse pelnęs Kawhi Leonardas.

Su kamuoliu traumų pastaruoju metu kamuojama NBA žvaigždė buvo paskutines 10 rungtynių sekundžių ir atliko sėkmingą metimą viena ranka įsiveržęs į baudos aikštelę, o dvitaškis su sirena lėmė aikštelės šeimininkų pergalę.

WHAT A SHOT BY KAWHI LEONARD.



HIM. pic.twitter.com/o7cDfpcJas