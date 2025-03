Jameso netekusi „Lakers“ komanda krito čempionų tvirtovėje

Los Andželo ekipa prieš tai buvo laimėjusi aštuonis mačus paeiliui.

Svečiams koją pakišo itin nerezultatyvus trečiasis kėlinys. Per jį „Lakers“ atstovai įmetė vos 13 taškų. Nors trečią kėlinį pastarieji pradėjo su 4 taškų deficitu, tačiau vėliau praleido atkarpą 22-4 ir skirtumas išaugo iki net 22 taškų (58:80).

„Lakers“ krepšininkai sugebėjo atkurti intrigą, kai ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 4 taškų (92:96), tačiau tuomet aikštės šeimininkai reagavo, smeigė du tritaškius ir atstatė dviženklį skirtumą bei pergalės iš rankų nepaleido (95:105).

Kirkšnies traumą ketvirtajame kėlinyje patyrė LeBronas Jamesas.

👀 LeBron James suffered a groin strain injury in the fourth quarter against the Celtics and had to exit the game. #LakeShow pic.twitter.com/5zHuDVXijc