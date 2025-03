Paaiškėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinės varžovės Europos čempionate

Po burtų traukimo ceremonijos paaiškėjo, kad lietuvės kausis B grupėje, kur susitiks su Slovėnija, Serbija bei Italija. Lietuvės grupių etapo kovas žais Bolonijoje (Italija).

A grupėje žais Graikija, Turkija, Prancūzija, Šveicarija. C grupėje kausis Belgija, Juodkalnija, Čekija ir Portugalija.

O į D grupę pateko Didžioji Britanija, Vokietija, Švedija ir Ispanija.

Europos čempionatas birželio 18–29 dienomis vyks Čekijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Italijoje.

