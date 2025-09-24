Lo pagalbos sulaukęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Šiauliais“

Lygiame pirmajame kėlinyje nė vienai komandai nepavyko atitrūkti daugiau nei 3 taškais, kuriais pirmavo tiek „Žalgiris“, tiek „Šiauliai“. 4 taškais finišavę žalgiriečiai po pirmųjų dešimties žaidimo minučių turėjo nedidelę atsargą – 23:20.
Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ sugebėjo kiek nutolti – 29:23. Netrukus Ignas Brazdeikis pelnė 7 taškus paeiliui ir komandas pirmą kartą skyrė dviženklė persvara – 37:27. Spurtas prasitęsė dar labiau – 41:27. Toliau „Šiauliai“ strigo šeimininkų gynyboje, o patys kauniečiai tolo ir sulig Manto Rubštavičiaus tritaškiu skirtumas perkopė 20 taškų žymą – 50:29. Toks rezultatas liko ir sužaidus pusę mačo.
Po didžiosios pertraukos „Žalgirio“ skirtumas nustojo augti, bet „Šiauliai“ artėti taip pat nesugebėjo. Paskutinę minutę 4 taškus įmetę šiauliečiai sugebėjo nežymiai sumažinti deficitą – 54:70.
Lemiamą atkarpą svečiai pradėjo sėkmingai ir dar priartėjo – 62:74. Vis dėlto tai buvo viskas, ką „Šiauliams“ pavyko padaryti šiame mače – „Žalgiris“ greitai padidino atotrūkį ir užtikrintai užbaigė rungtynes.
„Žalgiris“: Ignas Brazdeikis 13 (13 min.), Laurynas Birutis (10 min.) ir Mosesas Wrightas (6 atk. kam.) po 12, Maodo Lo 11 (12 min., 5 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis 9.
„Šiauliai“: Jordanas Brownas 16 (5 atk. kam.), Danielis Baslykas 11, Cedricas Hendersonas 10, Cameronas Reddishas 9 (3/12 metimai, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Dayvionas McKnightas 8 (5 atk. kam., 5 rez. perd.).
Mačo apžvalga:
