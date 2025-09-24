Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

E.Kučiauskas šakiškiams vadovaus aštuntą sezoną iš eilės

2025-09-24 15:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 15:58

Šakių „Vyčio-VDU" komandos vyriausiojo trenerio poste aštuntus metus iš eilės dirbs Erikas Kučiauskas, pranešė klubas.

E.Kučiauskas lieka prie Šakių klubo vairo (Dainius Lukšta, NKL)

Šakių „Vyčio-VDU“ komandos vyriausiojo trenerio poste aštuntus metus iš eilės dirbs Erikas Kučiauskas, pranešė klubas.

0

53-ejų specialistas šakiškiams vadovauja jau nuo 2018 m. Per šį laikotarpį Nacionalinėje krepšinio lygoje „Vytis-VDU“ po sykį pasipuošė sidabro ir bronzos medaliais.

Praėjusį sezoną šakiškių kelionė atkrintamosiose baigėsi ketvirtfinalyje. „Vytis-VDU“ serijoje 2-3 nusileido Palangos „Olimpui“.

Kučiausko diriguojama komanda naują sezoną pradės išvykos rungtynėmis su „Kretinga-Rivile“ spalio 2 d.

