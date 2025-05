LKL sezono MVP tapo Anthony Cowanas

Po aštuonių mėnesių ir 36-ių turų maratono paaiškėjo, jog reguliariojo sezono naudingiausiu žaidėju tapo Vilniaus „Wolves Twinsbet“ lyderis Anthony Cowanas, savo ekipą atvedęs į ketvirtąją poziciją turnyrinėje lentelėje.

Būtent 27-erių metų 183 cm ūgio amerikietis buvo neprilygstamas savo efektyvumu visų žaidėjų kontekste. Per 33 susitikimus jo vidurkiai siekė 16,7 taško, 5,9 rezultatyvaus perdavimo, 1,8 atkovoto bei 0,9 perimto kamuolio ir 20,2 naudingumo balo. Visa tai įžaidėjas spėdavo padaryti per vidutiniškai 27,5 minutės.

Vos ketveriose rungtynėse A. Cowanas nerinko dviženklio naudingumo balų skaičiaus, o jo dominavimą Lietuvos arenose simboliškai iliustruoja faktas, kad „Wolves Twinsbet“ vedlys tapo ir pirmųjų sezono mėnesių (rugsėjo-spalio) MVP, o gegužę pagal efektyvumą legionieriui kol kas taip pat nėra lygių.

Per trejus metus, kuomet gyvuoja „vilkų“ organizacija, tai yra jau antras toks titulas, atitenkantis šios ekipos žaidėjui. 2023-aisiais analogiško pripažinimo sulaukė Ahmadas Caveris. Įdomu tai, jog abiejų vilniečių MVP keliai buvo susikirtę 2020-2021 m. sezone, kai amerikiečiai siekė NBA svajonės dukterinėje Memfio „Grizzlies“ komandoje.

Jau netrukus A.Cowanas turės progą įrodyti, jog yra išties vertas MVP prizo, mėgindamas padaryti tai, kas jo pirmtakui A. Caveriui nepavyko – ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių įveikti Jonavos „CBet“ komandą ir atnešti klubui pirmuosius istorijoje apdovanojimus.

Pirmasis serijos mačas bus žaidžiamas šeštadienį Vilniuje. Susitikimą nuo 16.30 val. tiesiogiai transliuos BTV televizija ir Go3. Prieš tai rungtynių dieną portale LKL.lt – interviu su naudingiausiu reguliariojo sezono krepšininku.

– Kokios buvo jūsų pirmosios mintys, sužinojus apie tapimą reguliariojo sezono MVP? – LKL.lt paklausė A. Cowano.

– Be abejo, labai didžiuojuosi. Sezonas buvo ilgas, ir būti pripažintam žaidėju, kuris, galima sakyti, geriausiai pasirodė reguliariajame sezone – man tai didelis pasiekimas. Tačiau sunku tuo visiškai džiaugtis, kai artėja svarbios rungtynės, ypač kai kalbame apie atkrintamąsias. Bet dienos pabaigoje – tai tikrai labai svarbus įvertinimas man.

– Buvote pirmasis šio sezono mėnesio MVP, esate lyderis pagal naudingumą ir gegužę. Atsižvelgiant į jūsų stabilumą viso sezono metu – ar šis apdovanojimas jus bent kažkiek nustebino?

– Negalėčiau sakyti, kad tai buvo staigmena. Aišku, žinau, kad buvo ir daugiau žaidėjų, kurie taip pat turėjo labai gerą sezoną ir galėjo pretenduoti į šį apdovanojimą. Bet ne, aš žinojau, ką darau visus metus. Manau, kad parodžiau kiek įmanoma daugiau stabilumo nuo pradžios iki pabaigos, jog būtent aš buvau tas žaidėjas, kuris tikrai padėjo savo komandai laimėti.

– Šio mėnesio pradžioje pasiekėte sezono rekordą pagal pelnytus taškus (37) ir naudingumą (47) rungtynėse su Kėdainių „Nevėžio-Optibet“. Ar tai buvo jūsų įsimintiniausias pasirodymas šiemet, ar yra kitų rungtynių, kurios įsiminė dar labiau?

– Ne, manau, kad tai buvo pirmosios mūsų rungtynės namuose prieš „Žalgirį“. Man atrodo, kad būtent tas mačas labiausiai išsiskyrė, ne tik man asmeniškai, bet ir visai komandai. Tose rungtynėse jautėsi, kad viskas veikia, kad pagauname ritmą. Tuomet žaisti buvo tiesiog smagu – tiek man, tiek komandos draugams. Tikriausiai grįžčiau būtent prie to mačo. Bet ir rungtynės prieš „Nevėžį-Optibet“ tikrai buvo vienos iš tų, kurias visada prisiminsiu šiame sezone. Tiesiog jausmas... Visada nuostabus jausmas, kai jauti, kad esi „zonoje“. Tai buvo vienas iš tų vakarų.

– Kai buvote pripažintas rugsėjo ir spalio MVP, sakėte, kad įžaidėjai galiausiai vertinami pagal komandinę sėkmę ir tai, kaip jie organizuoja puolimą. Žvelgdamas atgal, kiek esate patenkintas savo įtaka komandos žaidimui?

– Šis sezonas turėjo daug pakilimų ir nuopuolių, bet manau, kad esame ten, kur esame, būtent dėl to, kad sugebėjome įveikti daug sunkumų. Galbūt reguliariajame sezone nepasiekėme to, ko norėjome, bet dabar prasideda atkrintamosios, kur visi startuoja iš vienodų pozicijų. Dėl to jaučiamės pakylėti. Vis dar laikausi to, ką sakiau – įžaidėjas vertinamas pagal pergales. Šiuo metu savo karjeroje turiu nemažai asmeninių apdovanojimų, bet dar daug ką turiu nuveikti atkrintamosiose, tad nekantrauju dėl šios galimybės.

– Pagal statistinius rodiklius buvote tikras puolimo variklis – tiek taškų, tiek taiklumo, tiek rezultatyvių perdavimų ar panaudojimo (angl. usage – aut.) statistinėse kategorijose. Kurioje srityje šį sezoną jaučiatės padaręs didžiausią žingsnį į priekį?

– Manau, kad didžiausias žingsnis, kurį žengiau šiemet, buvo gebėjimas žaisti protingiau – tarsi žaidimas šiek tiek sulėtėjo, ir aš pradėjau geriau jį skaityti. Vienas iš mažų, bet svarbių dalykų, kurie man tikrai padeda, yra gebėjimas išprovokuoti pražangas ir eiti prie baudų metimų linijos, pasinaudojant varžovų agresyvumu. Manau, tai tiesiog rodo, kad žaidžiu išmintingiau, bręstu kaip žaidėjas ir geriau suprantu patį žaidimą.

– Krepšinis – komandinis sportas, net kai kalbama apie individualius apdovanojimus. Kokius veiksnius ar žmones – komandos draugus, trenerius – laikote svarbiausiais kelyje link apdovanojimo?

– Be jokios abejonės, viską priskirčiau jiems. Mano komandos draugams, treneriams, visam personalui – visiems, kurie suteikė man galimybę turėti kamuolį savo rankose, kurti žaidimą ir parodyti, ką sugebu. Komandos draugai, tiek aikštėje, tiek už jos ribų, labai padėjo man išlikti susikaupusiam ir užbaigti sezoną stipriai. Tikrai turiu padėkoti jiems ir treneriams – be jų pagalbos nebūčiau laimėjęs šio apdovanojimo.

– Kalbant apie trenerius, kokią įtaką jūsų žaidimui šį sezoną turėjo Alessandro Magro?

– Jo įtaka buvo milžiniška. Kaip jau sakiau, jis buvo tas, kuris patikėjo man kamuolį, leido man vadovauti aikštėje kaip kvorterbekui (amerikietiškojo futbolo pozicija, kurios paskirtis – vadovauti puolimui ir inicijuoti kiekvieną žaidimo epizodą – aut.), padėti komandos draugams atsidurti tinkamose pozicijose. Bet jis taip pat labai padėjo ir psichologiškai. Prisimenu, sezono pradžioje turėjau sunkesnį etapą, ir jis mane pasikviesdavo į šalį, padrąsindavo. Tai man buvo labai svarbu – ypač kai tokį pasitikėjimą išreiškia vyriausiasis treneris. Jis visada rodė, kad visiškai manimi tiki, ir tai mane labai stipriai palaikė, ypač psichologiškai, leidžiant suprasti, kad galiu žaisti aukščiausiu lygiu.

– Nepaisant jūsų asmeninės sėkmės, „Wolves Twinsbet“ sezonas buvo gana permainingas – ypač po Citadele KMT finalo ketverto. Kiek šis MVP apdovanojimas padeda kompensuoti tuos nusivylimus, ir ar tai suteikia papildomos motyvacijos prieš atkrintamąsias?

– Ne, nemanau. Žinoma, šis apdovanojimas man asmeniškai yra labai didelis pasiekimas. Bet kalbant apie komandą, mes tikrai esame labai alkani šiam antrajam sezono etapui. Žinome, kad reguliariajame sezone paleidome keletą rungtynių, kurias turėjome laimėti. Todėl dabar einame į atkrintamąsias su dideliu alkio jausmu ir norime parodyti, ką ši komanda gali. Manau, kad tai viena geriausių komandų „Betsafe-LKL“, ir tą jau parodėme Europoje. Tad dabar turime tą patį parodyti ir „Betsafe-LKL“. Aš labai to laukiu – ne tik dėl sirgalių, bet ir dėl mūsų pačių, kad įrodytume, kiek daug galime pasiekti šiose atkrintamosiose.

– Reguliarųjį sezoną užbaigėte užtikrinčiau – laimėjote ketverias iš paskutinių penkerių rungtynių. Kas pasikeitė per tą atkarpą ir ar jaučiate, kad komanda paliko ankstesnius sunkumus užnugaryje?

– Manau, kad visi esame labai motyvuoti užbaigti tai, ką pradėjome. Sezonas buvo ilgas mums visiems, bet visi aiškiai pasakėme – nenorime anksti baigti sezono. Norime toliau tęsti šią kelionę ir pažiūrėti, kaip toli galime nueiti, nes tikrai jaučiame, kad turime labai stiprią komandą.

– MVP rinkimuose taip pat buvo minimi keli kiti ryškūs žaidėjai, kaip Sylvainas Francisco, Gytis Radzevičius, ar jūsų būsimas varžovas atkrintamosiose Brandonas Childressas. Kaip apibūdintumėte individualią konkurenciją tarp visų šių žaidėjų šį sezoną?

– Taip, konkurencija buvo tikrai stipri. Visi tie žaidėjai, kuriuos paminėjote, turėjo puikius sezonus ir, akivaizdu, buvo pagrindiniai savo komandų žaidėjai. Būtent dėl to šis apdovanojimas man ir yra toks svarbus – jis parodė, kur esu tarp tokių žaidėjų. Visi jie tikrai gerai pasirodė. Manau, kad ši lyga apskritai yra labai stipri ir talentinga, tad toks įvertinimas man reiškia labai daug.

– Ahmadas Caveris, su kuriuo jūsų keliai yra susikirtę Memfio „Hustle“, taip pat buvo pripažintas MVP prieš dvejus metus, žaisdamas toje pačioje komandoje. Kiek ypatinga ar galbūt net absurdiška, jog viskas susiklostė būtent taip?

– Kartais juokinga, kaip viskas susiklosto. Manau, bus labai smagu, kai jis sužinos ir pamatys, kad ir aš gavau šį apdovanojimą. Tada galėsime apie tai pakalbėti, pasijuokti. Taip, labai laukiu to momento.

– Artėjant sezono pabaigai, kaip prisiminsite laiką Lietuvoje – ne tik iš krepšinio pusės, bet ir tai, kas vyko jūsų gyvenime už aikštės ribų?

– Šis sezonas man buvo vienas geriausių augimo prasme. Jaučiu, kad šiemet labai paaugau – ne tik kaip žaidėjas, bet ir kaip žmogus. Tai jau ketvirti mano metai profesionaliame krepšinyje, ir esu labai dėkingas už tai. Labai dėkingas fanams, labai dėkingas visiems, kurie mane čia priėmė išskėstomis rankomis ir suteikė galimybę pažinti kitą šalį. Man tai buvo labai graži patirtis. Sutikau daug puikių žmonių tiek aikštėje, tiek už jos ribų – užsimezgė ryšiai, kuriuos visada prisiminsiu.

– Jūsų laukia serija iki dviejų pergalių su Jonavos „CBet“, kurią šį sezoną įveikėte penkis kartus iš šešių, įskaitant ir Citadele KMT ketvirtfinalį. Vis dėlto, jonaviečiai jau yra pateikę staigmenų tiek šiemet, tiek savo istorijoje, įskaitant pergalę prieš „vilkus“ prieš dvejus. Kas bus svarbiausia, kad istorija nepasikartotų?

– Manau, būtent tai ir yra atkrintamųjų grožis – viskas prasideda iš naujo. Jiems tai tarsi naujas sezonas. Jie turi du labai stiprius gynėjus, kurie valdo žaidimą – ne tik įtraukia komandos draugus, bet ir patys gali pelnyti taškus. Tai tikrai gera komanda, kuri sezono antroje pusėje įgavo gerą formą. Manau, atkrintamosios bus smagios, o abi komandos atiduos viską, kad patektų į pusfinalį.

– Paskutinį reguliariojo sezono mačą praleidote. Ar tai buvo poilsio sumetimai, ar turite kažkokių sveikatos problemų?

– Viskas gerai – būsiu pasiruošęs šeštadieniui.

– „Wolves Twinsbet“ jau trečią sezoną iš eilės siekia pirmojo medalio klubo istorijoje. Koks rezultatas jums būtų priimtinas – toks, kuris leistų grįžti į JAV su jausmu, kad sezonas baigėsi gerai?

– Čempionų titulas.

– Sezono metu buvo pasirodę pranešimų, kad jumis domėjosi Miuncheno „Bayern“, tačiau likote Vilniuje. Dabar, kai tapote reguliariojo sezono MVP, ar tai sustiprina jūsų tikėjimą, kad esate pasiruošęs žengti kitą žingsnį savo karjeroje?

– Tikrai taip manau, bet tam dar bus laiko. Artimiausios savaitės – visiškas susitelkimas į tai, kur esu dabar.