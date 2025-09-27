LKL: „Neptūnas“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Tomo Masiulio auklėtiniai Lietuvos krepšinio lygoje svečiuose susitiks su Klaipėdos „Neptūno“ (1-0) komanda.
Kauniečiai laimėjo pirmuosius du mačus LKL. Išvykoje nugalėjo „Jonavos“ ekipą, o namuose susitvarkė su „Šiauliais“.
Savo ruožtu klaipėdiečiai sezoną pradėjo pergalingai, kai svečiuose įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.
Rungtynės tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ ekipų Klaipėdoje prasidės 16.50 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!