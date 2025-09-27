Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

LKL: „Neptūnas“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-09-27 15:50
2025-09-27 15:50

Šeštadienio vakarą paskutinį mačą prieš kovas Eurolygoje sužais Kauno „Žalgirio“ (2-0) krepšininkai.

„Žalgiris“ – „Šiauliai“ rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Šeštadienio vakarą paskutinį mačą prieš kovas Eurolygoje sužais Kauno „Žalgirio“ (2-0) krepšininkai.

0

Tomo Masiulio auklėtiniai Lietuvos krepšinio lygoje svečiuose susitiks su Klaipėdos „Neptūno“ (1-0) komanda.

Kauniečiai laimėjo pirmuosius du mačus LKL. Išvykoje nugalėjo „Jonavos“ ekipą, o namuose susitvarkė su „Šiauliais“.

Savo ruožtu klaipėdiečiai sezoną pradėjo pergalingai, kai svečiuose įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.

Rungtynės tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ ekipų Klaipėdoje prasidės 16.50 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

