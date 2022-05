LKL finale prognozuoja „Lietkabelio“ sėkmę: „Labai realu, kad bus septynerios rungtynės“

Šiemet tai – istorinės serijos. Pirmąkart nuo lygos įkūrimo 1993 metais legendinis šalies klubas, Kauno „Žalgiris“, liko be finalo ir privalės tenkintis galimybe iškovoti pirmenybių bronzą.

Palikti žalgiriečius ne tik be finalo, bet ir be apdovanojimų kėsinsis „Šiauliai-7bet“. Antano Sireikos kariauna po to, kai nutraukė dešimties metų sausrą be patekimo į geriausiųjų ketvertuką, pusfinalyje sugebėjo patampyti nervus reguliariojo sezono nugalėtojams, o dabar mėgins padaryti galą medalių badui vietinėse pirmenybėse – paskutinį kartą bronzą šiauliečiai iškovojo dar 2009-2010 m. sezone.

2010 metai Lietuvos krepšiniui ypatingi dar ir tuo, kad būtent tada savo penktąjį ir iki šiol paskutinį „Betsafe-LKL“ titulą iškovojo tuometinis Vilniaus „Lietuvos rytas“, treniruotas Rimo Kurtinaičio ir savo sudėtyje turėjęs Joną Valančiūną. Nuo to laiko vilniečiai pakeitė ne tik trenerius, žaidėjus ar vadovybę, bet ir logotipus bei pavadinimą, tačiau nei vienas pokytis galiausiai neleido džiaugtis čempionų žiedais.

Dabar sostinės krepšininkai stos į kovą dėl galimybės po ilgos pertraukos vadintis Lietuvos čempionais, o jiems kelią pastos įspūdingu būdu „Žalgirį“ pusfinalyje nubloškęs Panevėžio „Lietkabelis“. Šiai ekipai tai – tik antras finalas per visą klubo gyvavimą. Panevėžiečiai turi istorinį šansą tapti vos trečiąja ekipa, triumfavusia aukščiausiose Lietuvos pirmenybėse.

Prieš prasidedant galutinei „Betsafe-LKL“ sezono fazei, tinklalapis LKL.lt pakalbino du šiemet lygoje rungtyniavusius krepšininkus – Klaipėdos „Neptūno“ atstovą Žygimantą Janavičių bei Jonavos „CBet“ komandoje rungtyniavusį Edviną Šeškų. Neseniai abu žaidėjai išmėgino save prie „Betsafe-LKL“ komentatorių pulto, o dabar buvo paprašyti pasidalinti mintimis apie intriguojančius finalus.

„Serija tikrai nebus sausa ir bus ilga“, – kalbėdamas apie auksinį finalą užtikrintai teigė Ž. Janavičius.

„Labai realu, kad bus septynerios rungtynės“, – panašią nuomonę išreiškė E. Šeškus.

Įdomu tai, kad tiek vienas, tiek kitas kalbintas krepšininkas prognozuodami pasirinko identiškus abiejų finalo serijų rezultatus.

Baigėsi istorinis pusfinalio etapas su didžiausia visų laikų atkrintamųjų sensacija. Kiek jus stebino pusfinaliai ir kiek siurrealu finale dabar nematyti „Žalgirio“ pavadinimo?

Žygimantas Janavičius: Tiesiog keista, nes buvo nusistovėjusi tvarka, kad finale visad yra „Žalgiris“. Bet šiemet „Žalgiris“ nuo pasikeitimų komandoje sėdo psichologiškai ir atrodė, kad bandys ištraukti titulą per savo vardą. Jau mes, „Neptūnas“, parodėme, kad ta nusistovėjusi tvarka, jog visi bijo „Žalgirio“, turi baigtis. Jau mes sukovojome ir parodėme „Lietkabeliui“, kad yra geras šansas perrašyti istoriją ir jie tą padarė. Vertinant pagal šią dieną, „Lietkabelis“ finišo tiesiojoje atrodė tikrai geriau. Ir serija, ir pats žaidimas parodė, kad jie šiuo metu yra geresnė komanda.

Edvinas Šeškus: „Rytas“ ir „Šiauliai-7bet“ – ten viskas kaip ir buvo aišku, kad laimės „Rytas“. Dėl „Lietkabelio“ ir „Žalgirio“, komentavau pirmąsias serijos rungtynes. Net ir „Lietkabeliui“ jas pralaimėjus, draugams iškart po rungtynių sakiau, kad „Lietkabelis“ bus šio pusfinalio favoritas. Iš jų žaidimo, pasitikėjimo savimi matėsi, kad jie gali laimėti. Pamačius, kaip jie gerai žaidžia, nenustebino, kad laimėjo tą seriją.

„Žalgiris“ turi dar mažiausiai ketverias rungtynes, per kurias mėgins nuplauti apmaudą. Ar kauniečiams, ypač jų legionieriams, netrūks motyvacijos žaisti tik dėl bronzos?

Ž. J.: Motyvacijos sportininkai visada turi turėti. Aišku, trenerių štabas turi dėl to padirbėti, bet sportininkai eina į aikštelę, nes nori kovoti ir laimėti, niekada neina pralaimėti. „Žalgiris“ turi įrankių tam ir to turi užtekti. Yra lietuviai, kurie tikrai nori išpirkti kaltę. Nors keista sakyti „kaltę“, jie tiesiog šiemet yra silpnesni.

Taip sporte yra – matome ir futbole, ir krepšinyje, kad kartais tos stiprios komandos pralošia ir „Žalgiriui“ pasitaikė vieneri tokie metai, kad po 12 metų jie neiškovos titulo. Sportui tai suteikia grožio. Aišku, šiek tiek gaila „Žalgirio“ fanų, bet krepšinio sirgaliams nuo to tik įdomiau. „Žalgiris“ turi susikaupti ir iškovoti tą trečią vietą. Kol kas neaiški Elmore‘o situacija, o „Žalgiryje“ visi sveiki.

E. Š.: Bus įdomu, bet motyvacijos jiems tikrai netrūks. Jei praloštų ir seriją dėl trečiosios vietos, būtų dar blogiau. Jei dabar blogai – tuomet būtų visiška tragedija. Šitoje situacijoje geriausias dalykas būtų tas, kad „Žalgirio“ fanai palaikytų komandą, nes ateis kitas ir dar kitas sezonas. To palaikymo labiausiai reikia lietuviams. Užsieniečiai vis tiek išsivažinės, žais kitur, susiras klubus užsienyje. Bet „Žalgirio“ fanai vis tiek savo komandą turi palaikyti iki galo, nors ir blogai viskas jiems baigėsi.

„Šiauliams-7bet“ bronza kaip tik būtų ilgai lauktas pasiekimas, bet ar pajėgūs šiauliečiai suteikti rimtesnę kovą favoritams?

Ž. J.: Įdomu, kas nutiko Elmore‘ui, nes susiėmė už piršto paskutinėse rungtynėse. Jis vienas tų žmonių, kurie daro žaidimą. Dabar jis nėra tos formos, kokios buvo sezone. Nežinau, kaip „Šiauliai-7bet“ sureagavo į tą faktą, kad jiems reikia žaisti su „Žalgiriu“. Daug ką psichologiškai slegia tas pavadinimas. Kaip tu sureaguosi į tai – nuo to priklausys ar gali kovoti dėl trečios vietos, ar ne. Aišku, jiems ketvertukas yra laimėjimas, bet niekas nenori pralaimėti paskutinių rungtynių sezone, o jei tai bus pralaimėjimas, vadinasi nebūsi trečias. Jie turi ambicijų ir visai plačią rotaciją.

E. Š.: Ypač namuose, tikrai gali pakovoti. Nemanau, kad serija baigsis sausai. Šiauliečiai parodys tą savo žaidimą. Kai jie namuose užkuria savo puolimo arkliuką, žiūrovams būna labai smagu, o varžovui labai sunku.

Kokiu rezultatu ir kieno naudai baigsis bronzinė serija?

Ž. J.: Sunku per tokią ilgą seriją išlaikyti motyvaciją, bet sakykime, 4:1 „Žalgirio“ naudai.

E. Š.: 4:1 – turėtų laimėti „Žalgiris“.

„Rytas“ ir „Lietkabelis“, įskaitant Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pusfinalį, tarpusavyje šiemet pasidalino po dvi pergales. Tai iš pažiūros lygios komandos, kurioms čempionų žiedai būtų didžiulis pasiekimas. Kokia finalo serija mūsų laukia?

Ž. J.: Dabar tos komandos yra ten, kur yra. Visi supranta, kokia tai istorinė galimybė. „Rytas“ jau daug metų neiškovojo titulo ir surinko tikrai lietuvišką su šiek tiek legionierių komandą, branduolys kartu jau kelerius metus. Niekas nežino, galbūt tai paskutinis šansas laimėti titulą, nes ateis ir nauja komanda.

O „Lietkabelis“ kryptingai link to ėjo – ketverius metus Čanakas dirbo su ta pačia komanda, ten yra labai daug žmonių, mylinčių krepšinį. Tas pats Bieliauskas, kuris įdeda daug noro ir investicijų. Vien išlaikyti ir tikėti treneriu tiek metų... Tai pagaliau davė vaisių. „Lietkabelis“ pribrendęs pergalėms, gal net yra favoritas. Sunku pasakyti, kiek rungtynių bus, nes įdomi Lipkevičiaus situacija. Tai vienas kertinių žaidėjų, kuris keičia psichologinę komandos būseną, daro daug nematomo darbo, yra labai reikalingas komandai. Serija tikrai nebus sausa ir bus ilga.

E. Š.: Labai realu, kad bus septynerios rungtynės. Čia kova bus žiauriai gera. Sunku pasakyti, kurie laimės, nors turiu savo favoritus – „Lietkabelį“, nes šiemet jie nusipelnė pagarbos už tai, kaip žaidė Europos taurėje ir Lietuvoje, vien tai, kad nukalė „Žalgirį“. Šitoje serijoje jie vienareikšmiškai mano favoritai. Pamačiau, kaip jie kovoja, kaip kiekvienas žaidėjas atiduoda savo širdį. Manau, dauguma Lietuvos sirgalių jiems jaučia simpatijų.

„Lietkabelis“ jau įveikė čempionus ir atšventė didžiulę pergalę pusfinalyje, o nedrąsūs pasvarstymai apie finalą dabar virsta spaudimu iškovoti titulą. Kiek tikėtinas yra emocinis perdegimas?

Ž. J.: Matėme, kaip jie buvo pasiruošę po serijos su „Uniclub Casino – Juventus“. Pasidarė pertrauką, komandą restartavosi emociškai ir jie buvo pilnai pasiruošę. Treneriai dabar turėjo penkias dienas padaryti tą patį darbą. Aš manau, kad tos motyvacijos jiems užteks. Taip, visi kalba, kad „Lietkabelis“ gal net favoritas, gali būti to spaudimo.

Esu buvęs tokioje situacijoje, kai mes nugalėjome „Lietuvos rytą“ ir džiaugėmės patekę į finalą, bet varžovas tada buvo „Žalgiris“. Tada tas vardas slėgė ir tenkinomės antra vieta. Dabar nei viena komanda nesidžiaugs antra vieta, abi mato vieną tikslą – pirmą vietą. Treneriai dirbs ir abi komandos bus pasiruošusios, bet psichologinis spaudimas šiuo metu „Lietkabeliui“ gal net didesnis.

E. Š.: Manau, kad susitvarkys su psichologija. Ir prieš „Žalgirį“ buvo sunkių momentų, bet jie viską gerai ir stabiliai padarydavo. Laimėjo prieš „Žalgirį“, dabar ateina „Rytas“ ir, manau, jiems tikrai netrūks motyvacijos, iš tos pusės susitvarkys. Šiais metais „Lietkabelis“ atrodo stabilus, vienu veidu viską užtikrintai daro, su jais viskas bus tvarkoje.

„Rytas“ tiek atkrintamosiose, tiek visame sezone neturėjo tiek daug rungtynių su aukšto lygio komandomis, kaip „Lietkabelis“. Ar negali pritrūkti užsigrūdinimo sunkiose kovose?

Ž. J.: Tu visą sezoną kovoji dėl to lengvesnio kelio. Jei jie tai padarė – buvo verti to lengvesnio kelio, eiti juo ir išsaugoti daugiau jėgų. Manau, kad taip nėra. Jie žaidė su tuo pačiu „Lietkabeliu“, su „Žalgiriu“. „Rytas“ tikrai parodė, kad gali žaisti ir turi sudėtį, kad žaistų aukšto lygio krepšinį.

E. Š.: Gali kaip tik būti, kad jie bus pailsėję, su daugiau jėgų ir šviežesni, tai gali būti tik spėjimas. Aš manau, kad tiek vienai, tiek kitai komandai motyvacijos netrūks ir kalbėti apie stipresnių priešininkų nebuvimą ar nuovargį nereikia, nes abi komandos bus maksimaliai pasiruošusios ir bus gera kova. Žiūrovams irgi bus ką žiūrėti.

Aikštės pranašumas – vilniečių rankose, bet abi komandos yra nugalėjusios viena kitą išvykoje. Kiek svarbus yra šis faktorius?

Ž. J.: „Rytas“ žais ASG arenoje, kuri nėra jų pagrindinė arena. Jie treniruojasi „Jeep“ arenoje ir ateis pasportuoti vieną vakarą prieš rungtynes. Namų pranašumas dar duoda tai, kad nereikia autobusu važiuoti į rungtynes. Palaikymas užkuria, to šiek tiek bus.

„Lietkabelio“ namų aikštėje pranašumas šiuo metu yra labai didelis – matome, koks žmonių susidomėjimas ir palaikymas, pilna arena. Manau, „Cido“ arena bus didesnis faktorius. Įdomu, kas bus Vilniuje, nes čia žmonės irgi tiki, nori, yra pasiilgę to titulo. Tai bus didelis faktorius ir tikrai kažkiek lems, bus sunku laimėti išvykose.

E. Š.: Tai tikrai lems. Kai yra savi žiūrovai, su palaikymu atsiranda daugiau jėgų, geriau žaidžiasi. Vilniuje susirinks daug žiūrovų, tikrai bus faktorius. Iš kitos pusės, kaip „Lietkabelis“ laimėjo Kaune, taip ir su „Rytu“ – gali laimėti išvykoje ir perversti seriją kažkuriose rungtynėse Vilniuje.

Visose pozicijose laukia įdomios mikrodvikovos, kurią iš jų galima išskirti kaip kertinę?

Ž. J.: Įdomi bus Lipkevičiaus ir Butkevičiaus dvikova. Abu komandų kapitonai, abu duoda tos naudos tiek taškais, tiek gynyba, juodu darbu. Tai bus labai svarbi dvikova, įdomu, ar Vytenis bus sveikas. Aišku, „Rytas“ daug naudoja pasikeitimo gynybos, kai ginamaisiais keičiasi visi žaidėjai, o „Lietkabelis“ turi pranašumą gerai išnaudojančius žaidėjus – tiek Kalaitzakis, tiek Giedraitis gerai žaidžia perimetre, gali atakuoti Buvą. Įdomu, kokia bus Žibėno taktika – daug keistis ar ne. „Rytui“ reikia pasiruošti prieš step-outą – kaip vaikščios kamuolys, ar nestovės vietoje.

Sudėtys panašios, abi komandos turi agresyvius gynėjus – Normantas lipa ant kamuolio, Kariniauskas gali būti faktorius, dabar jau kelis mėnesius jis sveikas ir nors atkrintamosios nesiklosto geriausiai, jis turi galimybių iššauti. Jis tinka žaisti prieš tą sistemą, yra žaidęs Čanako komandoje, žino, kaip veikia gynyba, yra didelis įžaidėjas, kuris gali atlikti gerą pirmą perdavimą. Kalaitzakis ir Giedraitis irgi gerai stovi prieš kamuolį. „Lietkabelis“ turi rezervų, tai parodė serija su „Žalgiriu“, kur įžaidėjai nebuvo stiprus veiksnys, net ir be jų didelės pagalbos pavyko apžaisti „Žalgirį“. Jei tie rezervai sužais, „Lietkabelis“ turi dideles galimybes.

E. Š.: Buva prieš Gagičių. Jie atrodo gan panašūs – sudėjimas ir visa kita. Visos pozicijos yra labai panašaus pajėgumo, užpildytos. Aš labiausiai stebėsiu savo mėgstamiausią žaidėją – Dovydą Giedraitį. Bet pranašumo nei viena, nei kita komanda pozicijose neturi, visos pozicijos atrodo tolygios. Lyginant trenerius, šiemet žaisdamas prieš „Rytą“ nepajaučiau jų braižo, nes mes visad žaisdavome šešiese, gynėmės zona, nepajautėme to didelio pasiruošimo, gal jie patys buvo atsipalaidavę. „Lietkabelis“ turi savo braižą, kurį atidirbo net iki deimanto. Manau, abi komandos turi gerus trenerius – abi komandos viską daro užtikrintai, žaidėjai žino, ko nori treneris, ir jie tą daro.

„Rytas“ savo pusėje turi lygos MVP Ivaną Buvą, bet su jo nešama nauda puolime kyla ir rūpesčių gynyboje. Kiek svarbus finalo serijoje bus kroatas?

Ž. J.: Serija iki keturių pergalių, tad gali būti labai skirtingų rungtynių, daug trenerių taktinių sprendimų. Matysime, kaip „Rytas“ žais per Buvą, kaip „Lietkabelis“ jį atakuos. Galbūt „Rytas“ darys žemesnę sudėtį su Kairiu, jis parankesnis keitimosi gynybai. Kiekvienose rungtynėse vis kažkas turi keistis. Tokiose serijose labai svarbu varžovą nustebinti – tiek puolime, tiek gynyboje. Tu išanalizuoji varžovus, žinai jų derinius, kaip juos atkirsti, kaip apgauti nugarinėmis užtvaromis. Kas nenorėtų savo komandoje turėti MVP? Treneris žino, kaip jį išnaudoti, žino, kaip paslėpti jo silpnąsias vietas. Jis bus svarbus. Buva ir Gagičius labai panašaus stiliaus žaidėjai, bus įdomi dvikova.

E. Š.: Labai įdomus klausimas, bet manau, kad Buva bus vienas svarbiausių žaidėjų šioje serijoje. „Lietkabelis“ irgi mėgins išnaudoti Gagičių, o jį gali sustabdyti vienintelis Buva su savo dydžiu ir svoriu. Smagiausia mikrodvikova bus tarp jų – kaip jie ginsis prieš pikenrolus, kaip žais vienas prieš kitą nugara į krepšį.

Kuri komanda ir kokiu rezultatu triumfuos finalo serijoje?

Ž. J.: Įdomu, kaip bus su žaidėju sveikata ir traumomis. „Lietkabelis“ žaidžia šiek tiek siauresne rotacija, devyniais žaidėjais. Jei Lipkevičius sveikas, 4:2 „Lietkabelio“ naudai.

E. Š.: Šiaip sakyčiau, kad 4:3, bet užfiksuokime 4:2 „Lietkabelio“ naudai.

Kurio žaidėjo kandidatūra į finalo serijos MVP prizą atrodo rimčiausia?

Ž. J.: Kalaitzakis, jei laimės „Lietkabelis“. Jei laimės „Rytas“, galvočiau, kad Smithas, bet manau, kad jam nusimato sunki serija. Ta gynyba yra agresyvi ir jam bus sunku kurti. Jis mėgsta žaisti vienas prieš vieną ir mesti tritaškį, bet jei metimai nekris, jam bus labai sunki serija. Iš „Ryto“ tai galėtų būti Radzevičius.

E. Š.: Mano mėgstamiausias žaidėjas – Dovydas Giedraitis.