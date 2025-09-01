Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ už rekordinę sumą susitarė dėl Alexanderio Isako įsigijimo iš „Newcastle United“

2025-09-01 12:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 12:27

„Liverpool“ pasiekė susitarimą su „Newcastle United“ klubu dėl puolėjo Alexanderio Isako įsigijimo, praneša ESPN.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

0

Anglijos čempionai už švedą sumokės 125 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą. Tikimasi, kad A. Isakas jau pirmadienį atliks medicininę patikrą.

A. Isakas turėtų tapti brangiausiu pirkiniu „Premier“ lygos istorijoje, aplenkdamas „Chelsea“ atstovą Moisesą Caicedo, kuris 2023 m. vasarą prisijungė prie „mėlynųjų“ už 115 mln. svarų sterlingų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai bus jau antras kartas, kai „Liverpool“ pagerins klubo perėjimo sumos rekordą. Arne Sloto vadovaujama komanda kiek anksčiau šią vasarą taip pat paklojo 100 mln. svarų sterlingų ir galimus 16 mln. svarų sterlingų priedų už Floriano Wirtzo persikėlimą į Angliją.

Priminsime, jog perėjimo laukęs A. Isakas nepadėjo „Newcastle Utd“ nei pasiruošimo sezonui metu, nei „Premier“ lygos starte. Puolėjas neseniai prabilęs viešai apkaltino klubą pažadų sulaužymu.

