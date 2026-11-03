Lijana Jakaitė pasaulio čempionate pagerino du Lietuvos rekordus

Moterų svorio kategorijos iki 69 kg dvikovėje lietuvė su 204 kg buvo 36-a tarp 48 dalyvių. Rovime L. Jakaitė užėmė 40-ą vietą (90), o stūmime – 37-ą (114). Stūmime ir dvikovėje L. Jakaitė pagerino sau priklausiusius Lietuvos rekordus.
Visiškai dominavo ir 3 naujosios kategorijos pasaulio rekordus pagerino Šiaurės Korėjos atstovė Song Kuk Hyang (275 kg dvikovėje, 122 kg rovime + 153 kg stūmime). Antra buvo kita Šiaurės Korėjos atletė Ri Suk (259 kg, 112+147), o trečia – kolumbietė Julieth Alejandra Rodriguez Quintero (245 kg, 109+136).
Trečiadienį čempionate pasirodys Lukas Kordušas.
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