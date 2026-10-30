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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-15 rinktinės pergalė FIFA prezidento akivaizdoje

2026-10-30 08:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 08:43
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Ketvirtadienį Lietuvos vaikinų U15 rinktinė sužaidė dar dvejas rungtynes Baku vykstančiame FIFA pasaulio vaikinų čempionate ir festivalyje.

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Ketvirtadienį Lietuvos vaikinų U15 rinktinė sužaidė dar dvejas rungtynes Baku vykstančiame FIFA pasaulio vaikinų čempionate ir festivalyje.

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Pirmoje dvikovoje ankstyvosiose rungtynėse lietuviai susitiko su Tadžikistano futbolininkais. Pirmasis kėlinys finišavo lygiosiomis 2:2, visgi po pertraukos varžovai pasižymėjo trimis įvarčiais ir iškovojo pergalę.

FIFA U15 pasaulio čempionato ir festivalio rungtynių statistika

Lietuva – Tadžikistanas 2:5 (2:2)

Hovsano varžybų kompleksas, 2B aikštė;

Vėlesniame dienos mače lietuviams teko stoti į kovą su Kosovu, kuris pirmame dienos susitikime po baudinių serijos nusileido Dominikos Respublikai.

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Čia lietuviai visus reikalus iš esmės sutvarkė dar pirmame kėlinyje, kurį laimėjo 5:0. Po pertraukos varžovai dar atsakė dviem tiksliais savo smūgiais, tačiau galutinei mačo baigčiai įtakos čia nebeturėjo ir lietuviai iškovojo laimėjimą 5:2.

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Šias rungtynes gyvai stebėjo ir FIFA prezidentas Giannis Infantino, po dvikovos įsiamžinęs ir bendroje nuotraukoje.

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Lietuva – Kosovas 5:2 (5:0)

Hovsano varžybų kompleksas, 2B aikštė;

Lietuvos rinktinės sudėtis: Krystian Kazakevič, Benediktas Mockus; Ignas Satkevičius, Domas Tomkevičius, Domantas Valantinas, Rojus Česnauskis, Kristupas Kuodis, Nikita Pantiuchin, Emilis Strižinas, Ignas Venslauskas, Kipras Zenkovas, Danielius Avraam, Matas Perštialis, Gediminas Runkauskas.

Lietuviai pasirodymą paskutiniosiomis rungtynėmis užbaigs penktadienio ryte, kai dėl 5-osios vietos D lygoje susitiks su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais. Šis susitikimas penktadienio ryte prasidės 8.15 val.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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