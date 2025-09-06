Lietuvos sirgalius gyręs Porzingis pasiuntė žinutę mūsų rinktinei

Kristapas Porzingis buvo vienas tų, kurie bendravo tiek su vietos, tiek su užsienio žiniasklaida, nepaisant skaudžios nesėkmės.
„Visą mačą vijomės lietuvius, bet jie pataikė svarbius metimus ir mes to padaryti nepajėgėme.
Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija (42 nuotr.)
Lietuva – Latvija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Aš dariau, ką galėjau, visi atidavėme viską. Kartais to neužtenka. Šįkart Lietuva buvo geresnė“, – duoklę Lietuvos gynybai atidavė Latvijos rinktinės vedlys, pelnęs 30 taškų, atkovojęs 14 kamuolių ir rinkęs 34 naudingumo balus.
– Ar rungtynės prieš kaimynus buvo jums ypatingos?
– Buvo, tikrai buvo. Broliukai buvo garsūs ir tribūnose, ypač kai mačas klostėsi jūsų naudai. Jūs, lietuviai, nusipelnote šios pergalės, žaidėte puikiai. Linkiu Lietuvai sėkmės toliau.
– Kaip manote, kurios rinktinės kovos dėl medalių?
– Kodėl ne broliukai? Vienose rungtynėse gali nutikti visko. Taip, Rokas iškrito, jums trūksta svarbaus žmogaus, bet pasitempė Velička. Jis puikus, jis pataikė svarbius metimus. Na, ir Jonas yra Jonas. Linkiu jums sėkmės ir eiti kuo toliau, kaip įmanoma. Žinoma, yra Serbija, Vokietija, rimtos komandos, matysime.
