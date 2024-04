Lietuvos regbio-7 čempionato starte – „Kuršių“ triumfas

Kaip ir praėjusiais metais, regbio-7 „Iššūkio taurę“ iškovojo Klaipėdos „Kuršių“ komanda.

Klaipėdiečiai pirmiausiai nugalėjo Šiaulių sporto gimnazijos, Kauno „Ąžuolo-Gajos“ ir Vilniaus „VRA-Tomosta“ regbininkus ir tapo B grupės nugalėtojais.

A grupėje pirmąją poziciją užėmė ir vietą finale pelnė sostinės „Geležinis vilkas“, pranokęs Šiaulių „Šiaulių“, Šiaulių „Baltrex jaunimo“ ir „Baltrex dublerių“ komandas.

Finale „Kuršių“ regbininkai 31:5 (12:5) nepaliko didesnių vilčių Vilniaus „Geležinio vilko“ regbininkams, nors rungtynių pradžia žadėjo kur kas didesnę intrigą.

REKLAMA

REKLAMA

Mačas prasidėjo kieta kova, o ketvirtąją minutę Ervidas Bakutis kamuolio prispaudimu išvedė vilniečius į priekį 5:0. Visgi dar pirmojo kėlinio pabaigoje Kęstutis Karbauskas išvedė „Kuršius“ į priekį 7:5. Antrajame kėlinyje klaipėdiečiai iškart ėmė dominuoti bei rengti rezultatyvias atakas. Tai leido įgyti ryškesnį pranašumą ir užtikrintai apginti Iššūkio taurę.

REKLAMA

„Pergalę lėmė susikaupimas. Iš pradžių sekėsi sunkiai, o po to įsibėgėjome. Finalas taip pat klostėsi panašiai – turėjome nelengvą pirmą kėlinį, o po to jau dominavome. Iš tiesų šiame etape darėme daug klaidų, turėjome nemažai gintis, dažnai prasižengėme. Žaidžiant regbį-7, kai gynyboje reikia atiduoti daug jėgų, tuomet tampa sunku užpulti. Dėl to kartais kentėjome”, – sake vienas “Kuršių” lyderių ir geriausias praėjusių metų Lietuvos regbio-7 žaidėjas Kęstutis Karbauskas.

Regbininkas tikisi, kad „Kuršių“ klubas šiemet Lietuvos čempionate sugebės pasidabinti medaliais.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiąją vietą Klaipėdoje užėmė ir paskutinį bilietą į regbio-7 „Top“ lygą iškovojo Šiaulių „Šiauliai“. Jie rungtynėse dėl trečios pozicijos 31:7 pranoko Kauno „Ąžuolą-Gają“.

Penktąją vietą užėmė Šiaulių „Baltrex jaunimas“, šeštąją – Vilniaus „VRA-Tomosta“, septintąją – Šiaulių sporto gimnazija, aštuntąją – Šiaulių „Baltrex dubleriai“.

Regbio-7 „Top“ lygoje vietas jau anksčiau turėjo pernykščiai prizininkai – „Baltrex-Šiauliai‘, Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ ir Kauno „Ąžuolas“. Pirmasis etapas balandžio 27 dieną vyks Kaune, o antrasis – gegužės 4-ąją Šiauliuose.

Kitos komandos varžysis dėl Mažosios taurės.