Disko metimo legendų treneris nesusižavėjo Mykolo Aleknos rekordu: „20 metų kartoju, kad tai yra neteisinga“

Primename, kad lietuvis Ramonos miestelyje (JAV) vykusios „Oklahoma Throws Series World Invitational“ lengvosios atletikos varžybos įėjo į istoriją – jis sekmadienį čia pagerino net 38 metus gyvavusį pasaulio rekordą.

Rekordinis buvo 5-asis M. Aleknos metimas – lietuvio diskas skriejo 74,41 m. Visgi, po keliolikos minučių pranešta, kad teisėjai, atlikę papildomus matavimus, rezultatą pakoregavo į 74,35 m.

WORLD RECORD 👀



🇱🇹’s Mykolas Alekna breaks the oldest men’s world record* as he produces a monster discus throw of 74.35m in Ramona.



Jürgen Schult’s record stood for almost 38 years 🤯



*subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/ZtHqgRNtOU

