Lietuvos rankininkai atranką į Europos čempionatą pradėjo pralaimėjimu Kroatijai

Mūsiškiams nustebinti dabartinių pasaulio vicečempionų nepavyko – patirtas pralaimėjimas rezultatu 28:46 (11:23). Prie Lietuvos rinktinės vairo šiose rungtynėse debiutavo ispanas Carlosas Martinas Santosas.
Lygi kova vyko tik kiek daugiau nei 7 min. (2:2).
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐊𝐮𝐳𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢ć 🧱 saying 'no' twice #ehfeuro2028 #unleashtheextraordinary https://t.co/zxInr3xu2fREKLAMAREKLAMA— EHF EURO (@EHFEURO) November 4, 2026
Netrukus kroatai laimėjo atkarpą 7:2 ir susikrovė 5 įvarčių persvarą (9:4). Ties tuo šeimininkai nesustojo ir dar nesibaigus pirmajam kėliniui įgijo dviženklį pranašumą (19:9). Lietuviams tuo metu niekaip nesisekė stabdyti Ivano Martinovičiaus, žaibiškai pelniusio 8 įvarčius. Prieš pat ilgąją pertrauką kroatų persvara pasiekė rekordinę – 12 įvarčių – atžymą (22:10, 23:11).
Power and precision from 9 metres 🚀 Four rockets, four unstoppable finishes 💥 #ehfeuro2028 #unleashtheextraordinary https://t.co/28jHXtFt00— EHF EURO (@EHFEURO) November 4, 2026
Po pertraukos skirtumas toliau augo, kol pasiekė 21 įvarčio atžymą (38:17). Vėliau lietuviai pagerino žaidimą puolime ir per paskutines 10 min. pelnė net 11 įvarčių, kas padėjo kiek sušvelninti atsilikimą.
Pagal neoficialų protokolą 6 įvarčius pelnė Artūras Budraitis, 4 – Mindaugas Dumčius. Tiea, tikslumo jiems trūko – A. Budraitis iš viso atliko 13 metimų, o M. Dumčius – 12. Kroatų gretose 10 įvarčių įmetė I. Martinovičius, po 7 – Marinas Šipičius bei Filipas Glavašas.
Lietuvos rinktinė pateko į pirmąją atrankos grupę, kurioje taip pat varžosi Kroatijos, Nyderlandų ir Suomijos nacionalinės komandos. Iš viso atrankoje dalyvauja 32 rinktinės, suskirstytos į aštuonias grupes. Kiekviena komanda sužais po šešerias rungtynes, o kelialapius į finalinį Europos čempionato etapą iškovos po dvi geriausias kiekvienos grupės rinktines bei keturios geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.
Kroatijos nacionalinė komanda yra ne kartą iškovojusi medalius svarbiausiuose tarptautiniuose turnyruose, todėl pirmosios atrankos rungtynės lietuviams taps rimtu išbandymu.
Lietuvos rankinio rinktinės sudėtis:
Po keturių dienų Lietuvos rinktinė sužais pirmąsias rungtynes namuose. Lapkričio 8 dieną Tauragėje lietuvių lauks akistata su Nyderlandų rankininkais, kurie dalyvavo keturiuose pastaruosiuose Europos čempionatuose, o 2026 metų pirmenybėse užėmė 15-ąją vietą.
Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinės komandos jau yra susitikusios Europos čempionato atrankoje. 2010 metais vykusios abi tarpusavio rungtynės baigėsi lygiosiomis. Pirmajame susitikime Panevėžyje komandos sužaidė 19:19, o atsakomojoje dvikovoje Nyderlanduose buvo užfiksuotas rezultatas 25:25.
Po lapkričio mėnesio rungtynių atrankos turnyras tęsis 2027 metų kovą, kai Lietuvos rinktinė dukart susitiks su Suomijos nacionaline komanda. Pirmoji dvikova vyks Suomijoje, o atsakomosios rungtynės Lietuvoje. Gegužę lietuviai namuose priims Kroatijos rinktinę, o atrankos ciklą užbaigs išvykos rungtynėmis su Nyderlandais.
Lietuvių puolimas staiga atsigavo - dar 3 greiti įvarčiai (40:24).
Lietuvių spurtą pratęsė V. Vidžiūnas su M. Pranckevičiumi (38:21).
Pagaliau geresnė lietuvių atkarpa - P. Čėsna ir A. Budraitis pelnė 2 įvarčius paeiliui (38:19).
Paskutines 8 minutes lietuviai įvarčius pelno tik baudiniais - vėl pasižymėjo M. Dumčius (36:17).
Pirmas lietuvių įvartis nuo 7 m baudinio žymos - tiksliai atakavo M. Dumčius (33:16).
M. Dumčiaus, M. Urvikio ir M. Lapinsko įvarčiai kurį laiką neleido kroatams padidinti persvaros, bet vėliau šeimininkai pristabdė lietuvius ir atitrūko jau 15 įvarčių skirtumu (29:14).
Kroatai taip pat pažeidė taisykles, tad neturės kiekybinės persvaros.
Lietuviai praleido du greitus įvarčius, o P. Čėsna dar gavo 2 baudos min. (25:11).
Prasidėjo antrasis kėlinys.
Kėlinio pabaigoje dar vieną įvartį pelnė A. Budraitis, o kroatai atsakė 2 tiksliais metimais (23:11).
A. Budraitis pasižymėjo žaidžiant daugumoje (20:10), bet po pusės minutės savo įvarčiu atsakė kroatai (21:10).
Po minutės pertraukėlės kroatų spurtas tęsiasi (20:9).
Lietuviai nieko negali padaryti prieš I. Martinovičių, kuris jau pelnė 8 įvarčius.
Dar vienas nedidelis kroatų spurtas ir skirtumas jau beveik pasiekė dviženklę ribą (18:9).
M. Lapinskas pelnė įvartį, bet kroatai netrukus įgijo rekordinę persvarą (15:8).
Į L. Juškėno įvartį kroatai atsakė dviem tiksliais metimais (13:7).
Kroatai jau buvo susikrovę 6 įvarčių persvarą (11:5), kurią kiek sumažino P. Čėsna (11:6).
S. Butkus nutraukė šeimininkų spurtą (7:4).
Labai prasta lietuvių atkarpa. Kroatai surengė 4 tikslias atakas paeiliui ir susikrovė rekordinę persvarą (7:3).
Lietuviai liko žaisti mažumoje, bet tai nesutrukdė A. Budraičiui išlyginti rezultatą (2:2).
Žiūrovai įvarčių laukė beveik 3 min. Į pirmą tikslų kroatų metimą atsakė P. Čėsna (1:1).
Rungtynės prasidėjo.
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Lietuviai patyrė pralaimėjimą - 28:46.