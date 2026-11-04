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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos rankininkai atranką į Europos čempionatą pradėjo pralaimėjimu Kroatijai

2026-11-04 19:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 19:27
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Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pradėjo kovą dėl kelialapio į 2028 metų Europos čempionatą.Pirmąsias atrankos rungtynes lietuviai lapkričio 4 dieną žaidė išvykoje su Kroatijos nacionaline komanda.

Lietuvių ir serbų rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pradėjo kovą dėl kelialapio į 2028 metų Europos čempionatą.Pirmąsias atrankos rungtynes lietuviai lapkričio 4 dieną žaidė išvykoje su Kroatijos nacionaline komanda.

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Mūsiškiams nustebinti dabartinių pasaulio vicečempionų nepavyko – patirtas pralaimėjimas rezultatu 28:46 (11:23). Prie Lietuvos rinktinės vairo šiose rungtynėse debiutavo ispanas Carlosas Martinas Santosas.

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Lygi kova vyko tik kiek daugiau nei 7 min. (2:2).

Netrukus kroatai laimėjo atkarpą 7:2 ir susikrovė 5 įvarčių persvarą (9:4). Ties tuo šeimininkai nesustojo ir dar nesibaigus pirmajam kėliniui įgijo dviženklį pranašumą (19:9). Lietuviams tuo metu niekaip nesisekė stabdyti Ivano Martinovičiaus, žaibiškai pelniusio 8 įvarčius. Prieš pat ilgąją pertrauką kroatų persvara pasiekė rekordinę – 12 įvarčių – atžymą (22:10, 23:11).

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Po pertraukos skirtumas toliau augo, kol pasiekė 21 įvarčio atžymą (38:17). Vėliau lietuviai pagerino žaidimą puolime ir per paskutines 10 min. pelnė net 11 įvarčių, kas padėjo kiek sušvelninti atsilikimą.

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Pagal neoficialų protokolą 6 įvarčius pelnė Artūras Budraitis, 4 – Mindaugas Dumčius. Tiea, tikslumo jiems trūko – A. Budraitis iš viso atliko 13 metimų, o M. Dumčius – 12. Kroatų gretose 10 įvarčių įmetė I. Martinovičius, po 7 – Marinas Šipičius bei Filipas Glavašas.

Lietuvos rinktinė pateko į pirmąją atrankos grupę, kurioje taip pat varžosi Kroatijos, Nyderlandų ir Suomijos nacionalinės komandos. Iš viso atrankoje dalyvauja 32 rinktinės, suskirstytos į aštuonias grupes. Kiekviena komanda sužais po šešerias rungtynes, o kelialapius į finalinį Europos čempionato etapą iškovos po dvi geriausias kiekvienos grupės rinktines bei keturios geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.

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Kroatijos nacionalinė komanda yra ne kartą iškovojusi medalius svarbiausiuose tarptautiniuose turnyruose, todėl pirmosios atrankos rungtynės lietuviams taps rimtu išbandymu.

Lietuvos rankinio rinktinės sudėtis:

Po keturių dienų Lietuvos rinktinė sužais pirmąsias rungtynes namuose. Lapkričio 8 dieną Tauragėje lietuvių lauks akistata su Nyderlandų rankininkais, kurie dalyvavo keturiuose pastaruosiuose Europos čempionatuose, o 2026 metų pirmenybėse užėmė 15-ąją vietą.

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Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinės komandos jau yra susitikusios Europos čempionato atrankoje. 2010 metais vykusios abi tarpusavio rungtynės baigėsi lygiosiomis. Pirmajame susitikime Panevėžyje komandos sužaidė 19:19, o atsakomojoje dvikovoje Nyderlanduose buvo užfiksuotas rezultatas 25:25.

Po lapkričio mėnesio rungtynių atrankos turnyras tęsis 2027 metų kovą, kai Lietuvos rinktinė dukart susitiks su Suomijos nacionaline komanda. Pirmoji dvikova vyks Suomijoje, o atsakomosios rungtynės Lietuvoje. Gegužę lietuviai namuose priims Kroatijos rinktinę, o atrankos ciklą užbaigs išvykos rungtynėmis su Nyderlandais.

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Kroatija - Lietuva
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19:31

Lietuviai patyrė pralaimėjimą - 28:46.

19:24

Lietuvių puolimas staiga atsigavo - dar 3 greiti įvarčiai (40:24).

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19:23

Lietuvių spurtą pratęsė V. Vidžiūnas su M. Pranckevičiumi (38:21).

19:19

Pagaliau geresnė lietuvių atkarpa - P. Čėsna ir A. Budraitis pelnė 2 įvarčius paeiliui (38:19).

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19:15

Paskutines 8 minutes lietuviai įvarčius pelno tik baudiniais - vėl pasižymėjo M. Dumčius (36:17).

19:09

Pirmas lietuvių įvartis nuo 7 m baudinio žymos - tiksliai atakavo M. Dumčius (33:16).

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19:03

M. Dumčiaus, M. Urvikio ir M. Lapinsko įvarčiai kurį laiką neleido kroatams padidinti persvaros, bet vėliau šeimininkai pristabdė lietuvius ir atitrūko jau 15 įvarčių skirtumu (29:14).

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18:58

Kroatai taip pat pažeidė taisykles, tad neturės kiekybinės persvaros.

18:57

Lietuviai praleido du greitus įvarčius, o P. Čėsna dar gavo 2 baudos min. (25:11).

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18:56

Prasidėjo antrasis kėlinys.

18:39

Kėlinio pabaigoje dar vieną įvartį pelnė A. Budraitis, o kroatai atsakė 2 tiksliais metimais (23:11).

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18:35

A. Budraitis pasižymėjo žaidžiant daugumoje (20:10), bet po pusės minutės savo įvarčiu atsakė kroatai (21:10).

18:34

Po minutės pertraukėlės kroatų spurtas tęsiasi (20:9).

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18:31

Lietuviai nieko negali padaryti prieš I. Martinovičių, kuris jau pelnė 8 įvarčius.

18:30

Dar vienas nedidelis kroatų spurtas ir skirtumas jau beveik pasiekė dviženklę ribą (18:9).

18:28

M. Lapinskas pelnė įvartį, bet kroatai netrukus įgijo rekordinę persvarą (15:8).

18:27

Į L. Juškėno įvartį kroatai atsakė dviem tiksliais metimais (13:7).

18:24

Kroatai jau buvo susikrovę 6 įvarčių persvarą (11:5), kurią kiek sumažino P. Čėsna (11:6).

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18:17

S. Butkus nutraukė šeimininkų spurtą (7:4).

18:14

Labai prasta lietuvių atkarpa. Kroatai surengė 4 tikslias atakas paeiliui ir susikrovė rekordinę persvarą (7:3).

18:10

Lietuviai liko žaisti mažumoje, bet tai nesutrukdė A. Budraičiui išlyginti rezultatą (2:2).

18:06

Žiūrovai įvarčių laukė beveik 3 min. Į pirmą tikslų kroatų metimą atsakė P. Čėsna (1:1).

18:03

Rungtynės prasidėjo.

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