Lietuvos pilietybę gavusi Brazilijos paplūdimio teniso pažiba Vilniuje dalinosi piklbolo paslaptimis

Į Lietuvą jis atvyko neatsitiktinai – jo senelis yra lietuvis, todėl jis pasinaudojo teise įgyti Lietuvos pilietybę.

„Mano senelis gimė Lietuvoje, tačiau tuo metu vyko Antrasis pasaulinis karas, todėl visa šeima buvo priversta palikti Lietuvą. Šeima persikėlė gyventi į San Paulą ir nuo tada ji plėtėsi ir augo jau Brazilijoje. Norėjau atvykti į senelio gimtinę ir tai yra priežastis, dėl ko gavau Lietuvos pasą“, – kalbėjo R. Barretto Agulha.

R. Barretto Agulha per savo paplūdimio tenisininko karjerą yra laimėjęs 13 ITF Pasaulio turo turnyrų, o geriausių planetos žaidėjų reitinge buvo pakilęs iki 18-os pozicijos.

„Būdamas ketverių, pirmą kartą į rankas paėmiau teniso raketę. Taip tenisas mane lydėjo ilgą laiką, todėl man patinka dirbti su juo. 2011 metais atradau paplūdimio tenisą. Iki šiol daug keliauju ir tobulinu žinias apie tenisą ir paplūdimio tenisą. Galiausiai atradau ir piklbolą. Įsimylėjau šį žaidimą. Jis tiesiog puikus“, – šypsojosi R. Barretto Agulha.

Verta paminėti, kad paplūdimio tenise Lietuvos ir Brazilijos pilietybes dabar jau turintis rakečių sporto specialistas pasiekė išties įsimintinų laimėjimų.

„Paplūdimio tenise netrūko momentų, kurių niekada nepamiršiu. 2013 metais pavyko nugalėti stipriausią pasaulio porą iš Italijos. Tai buvo pirmas kartas, kai Brazilijos atstovams pavyko nugalėti aukščiausią reitingą pasaulyje turinčius žaidėjus. Tai buvo sensacija, nes geriausi paplūdimio teniso profesionalai yra iš Italijos. Kodėl sakau, kad tai istorinis laimėjimas? Nes po to ir kitos Brazilijos komandos ėmė nugalėti italus. Tai buvo įsimintinos akimirkos, kurios leido man tapti tokiu žmogumi, kokiu esu dabar“, – kalbėjo R. Barretto Agulha.

Beje, į Lietuvą jis atvyko antrą sykį. Pirmas kartas buvo prieš porą mėnesių, kai jis sudalyvavo piklbolo turnyre Lietuvoje. Taip užsimezgė ryšys su Lietuvos piklbolo bendruomene, kuris galiausiai virto trijų dienų klinikomis naujoje „Playdate“ piklbolo arenoje Vilniuje.

„Turnyre Lietuvoje sutikau puikius žmones, kurie mane pakvietė čia sugrįžti, todėl labai džiaugiuosi šia galimybe“, – sakė R. Barretto Agulha.

Piklbolas yra vienas sparčiausiai augančių sportų visame pasaulyje. Rakečių sporto specialistas iš Brazilijos, pastaraisiais metais reziduojantis Portugalijoje, taip pat susidomėjo šiuo sportu, ėmė žaisti pats bei gilintis į šio žaidimo subtilybes. Nuo 2024 metų jis treniruoja piklbolo žaidėjus.

„Mane pakvietė pažaisti piklbolą ir aš jį išbandžiau. Tiesą sakant, kai pirmą kartą jį pažaidžiau, piklbolas nepasirodė labai įdomus. Bet po to pradėjau jį žaisti kasdien ir atradau naują aistrą. Išvykau į JAV tobulinti piklbolo įgūdžius, kur tuo pačiu galėjau žaisti ir treniruotis. Dabar jau moku dirbti su piklbolu ir jaučiuosi labai užsivedęs. Be to, man patinka pasinaudoti naujomis galimybėmis ir šiek tiek išgarsėti“, – šypsojosi treneris.

Klinikomis pavadinti piklbolo mokymai Vilniuje vyko tris dienas, kasdien – po tris 1,5 val. trukmės užsiėmimus. Grupes sudarė po aštuonis žmones, kurie sportavo dviejose aikštelėse. Kaip teigė R. Barretto Agulha, toks žmonių kiekis leido pakankamai dėmesio skirti kiekvienam žaidėjui, todėl tai reiškia kokybiškesnį darbą.

„Pastebėjau, kad lietuviai žaidžia jau tikrai neblogai. Žinoma, kiekvienas žaidėjas turi unikalų stilių ir vietas, kur galima patobulėti. Dirbome su įgūdžiais ir smūgiais, bet tikrai nemažai žmonių demonstravo gerą lygį. Labai tikiuosi, kad jiems mano mokymai patiko ir visi įgavo naujų žinių“, – kalbėjo R. Barretto Agulha.

Jis dar kartą padėkojo Vilniaus piklbolo klubui už kvietimą ir žada ateityje prisidėti prie piklbolo sporto augimo Lietuvoje.

„Man didelis malonumas būti čia ir padėti. Juo labiau, kad galiu sugrįžti ten, iš kur kilusi mano šeima. Būti dalimi šios piklbolo bendruomenės yra didelė garbė. Man labai patinka Lietuva. Jeigu tik galėsiu kažkuo padėti su piklbolu ar paplūdimio tenisu, aš visada pasiruošęs, – teigė R. Barretto Agulha. – Turiu planų apsilankyti ir kitame mieste – mano giminaičiai gyvena Kaune, todėl turėčiau nuvykti ten. Neabejoju, kad į Lietuvą atvyksiu dar daug kartų.“

Spontaniškai gimęs sprendimas

Šį specialistą į Lietuvą pakvietė piklbolo federacijos projektų vadovas Mantas Paulauskas. Jis prisipažįsta – galimybė pasikviesti į Vilnių R. Barretto Agulha atsirado labai netikėtai, todėl galbūt neužteko laiko informuoti visų Lietuvoje veikiančių piklbolo bendruomenių.

„Nuo minties, kad būtų smagu pravesti piklbolo klinikas, iki įgyvendinimo turėjau mažiau nei savaitę, – atviravo M. Paulauskas. – Bendraujant su brazilu apie naujai atsidariusią profesionalią piklbolo areną, išgirdau užuominą, kad Portugalijoje, kurioje jis dabar reziduoja, yra lietingi orai, ir Rafa turi laisvą artėjantį savaitgalį. Kai tokios galimybės nukrenta iš dangaus – reikia iškart griebti.“

Jo teigimu, nors Lietuvos piklbolo bendruomenės nariai tikrai neblogai žaidžia, daugeliui iš mūsų vis dar trūksta profesionalaus trenerio žvilgsnio iš šalies, patarimų ar tam tikrų judesių pataisymo.

„Aptaręs galimybę treneriui atvykti į Vilnių, iškart ėmiau skambinti mūsų piklbolo bendruomenės nariams. Gavau 100 proc. palaikymą – vežam, darom, dalyvaujam! Džiaugiuosi, kad prie klinikų prisijungė piklbolo atstovai iš Druskininkų, Varėnos, Kauno, Babtų, – teigė M. Paulauskas. – Rafa – tikrai unikalus treneris. Jo gilios žinios tenise, paplūdimio tenise ir piklbole leidžia paprastai ir aiškiai paaiškinti technikos subtilybes. Nors jo patirtis piklbole dar gana šviežia, klinikose naudingos informacijos gavo visi – nuo pirmuosius žingsnius žengiančių iki mūsų šiandieninių piklbolo lyderių.“

M. Paulauskas jau svarsto, kaip pritraukti R. Barretto Agulha į Lietuvą ilgesniam laikotarpiui. Jo žiniomis, Rafa Brazilijoje gyventi nebenori, o lietuviškas pasas viską gerokai supaprastina.

Žinių bagažą iš R. Barretto Agulha netrukus galės pasididinti ir Lietuvos paplūdimio teniso atstovai, nes liepos mėnesį specialistas viešės Nidoje.

„Manau, kad planas aiškus – piklbolo bendruomenė jau žino, ką reiškia turėti tokį trenerį savo rate, o vasarą galimybę susipažinti su Rafos mokymo subtilybėmis turės paplūdimio teniso bendruomenė. Tikiu, kad visi kartu įkalbėsime Rafą likti Lietuvoje ir prisidėti prie abiejų sporto šakų plėtojimo”, – pabrėžė M. Paulauskas.