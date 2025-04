Coco Gauff dėl elektros gedimo negalėjo nusiprausti po dušu, Rafaelis Romboli įstrigo lifte – kaip sportininkus paveikė elektros dingimas

Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-4) aštuntfinalyje 6:4, 6:2 spėjo nugalėti Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-42) – elektra dingo tuo metu, kai C. Gauff davė interviu vos pasibaigus mačui.

Dingus elektrai, C. Gauff neturėjo galimybės pasinaudoti dušu: „Daugiausiai problemų man kilo dėl to, kad negalėjau pasinaudoti dušu. Nusišluosčiau kūną drėgnomis servetėlėmis, pasipurškiau kvepalais ir viskas. Aš net nežinau, kaip dabar reikės grįžti į viešbutį – juk neveikia šviesoforai. Beprotiška, kokie mes visi priklausomi nuo elektros. Net sunku patikėti, kad anksčiau žmonės gyvendavo be elektros“.

Dar daugiau vargo turėjo Fernando Romboli. Jis dėl dingusios elektros net 30 minučių buvo įstrigęs lifte. Laimei, tenisininkas sulaukė pagalbos.

Žaidėjams skirtą restoraną pirmadienį nušvietė žvakės, o dar prieš sutemstant tenisininkai skubėjo į kortus pasitreniruoti, nes žinojo, kad nusileidus saulei tai bus neįmanoma.

Tiesa, dingusi elektra turėjo ir tam tikrą pozityvų poveikį. Kai kurios žaidėjos pabrėžė, kad neveikiant elektroniniams prietaisams pradėjo daugiau bendrauti tarpusavyje ir atmosfera viešbutyje tapo kur kas jaukesnė.