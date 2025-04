Bubliko nusistebėjimas teisėjui: „Tenisas keičiasi – dabar net šio lygio žaidėjai kelia iššūkių“

„Pameni, kaip anksčiau lengva buvo žaisti tenisą? Prieš 5 metus buvo labai lengva, tada 50-uke buvo pilna visokių atsitiktinai ten patekusių žaidėjų, kurie vos judėdavo po kortą. Dabar šitas vyrukas net nepatenka į 10-uką – kas per velniava?“, – klausė A. Bublikas.

"Remember when tennis was easy? Five years ago, it was super easy to play tennis. You had a bunch of random people in the Top 50, barely moving. Now this guy [Mensik] is not even Top 10. The **** is that?"



-Alexander Bublik #MMOpen pic.twitter.com/kwkiiYcmeA