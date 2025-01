Lietuvos paralimpinio komiteto iniciatyva įveiklino šimtus žmonių su negalia

Tikslinį finansavimą įvairioms veikloms 2024 m. pradžioje gavo beveik dvi dešimtys Lietuvoje veikiančių žmonių su negalia sporto klubų, kurie yra šalies paralimpinio judėjimo pagrindas.

„Didžiausią naudą pajuto mūsų sportininkai regionuose. Partnerių palaikymo dėka galėjome organizuoti bėgimo su triračiais treniruotes Mažeikiuose, mokėti atlygį treneriui. Rudenį, į Lietuvos čempionatą mažeikiškiai atvyko puikiai pasirengę ir su pakilia nuotaika. Šiauliuose sportuojantys triratininkai turėjo daugiau treniruočių, čia irgi galėjome pasamdyti trenerį. Vilniuje lėšas naudojome sporto bazių nuomai. Programos nauda akivaizdi ir labai apčiuopiama“, – džiaugėsi Lietuvos triračių asociacijos vadovė Aušra Kriškoviecienė. Jos atstovaujamoje organizacijoje programos naudą pajuto dvi dešimtys sportininkų.

Ženkliu veiklos suaktyvėjimu džiaugėsi ir Vilniaus klubo „Atrama“ vadovas Olegas Stočkus, kurio tikslas buvo pritraukti daugiau naujų žmonių į klubo siūlomas įvairių sporto šakų treniruotes.

„Didžiausią postūmį tai suteikė plaukimui - naujai sporto šakai mūsų klube. Finansavimo dėka galėjome išsinuomoti takelį Lazdynų baseine ir suteikti galimybę treniruotis dešimčiai žmonių, tarp jų ir vaikų. Svarbu, kad pavyko prisikviesti ir moterų, kurios įprastai mažiau aktyvios žmonių su negalia sporte. Iš viso per plaukimo, vežimėlių krepšinio ir stalo teniso treniruotes programos naudą pajuto apie 30 nuolatinių ir naujų klubo sportininkų“, – rezultatus apibendrino O. Stočkus.

Anot Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus, žmonių su negalia sporto klubų veikla yra ypatingai svarbi, nes klubuose savo kelią į sporto aukštumas pradeda didžioji dalis paralimpiečių. Be to, klubai rūpinasi fiziniu aktyvumu ir užimtumu tų žmonių, kurie galbūt nesiekia aukštų rezultatų.

„Statistika rodo, kad programa – labai efektyvi. Iš viso projekte dalyvavo 767 žmonės, iš jų 602 – asmenys su negalia. Visus metus mažiausiai kartą per savaitę treniravosi 234 žmonės su negalia, o didelė jų dalį sudarė vaikai.Buvo orgaizuojamos stovyklos - vaikai ir paaugliai sudarė didelę dalį jų dalyvių, kurių iš viso buvo 114. Na, ir vyšnia ant torto yra medaliai, iškovoti Lietuvos čempionatuose, kurių buvo 13. Be to, šiose stovyklose ruošti sportininkai dalyvavimui tarptautinėse varžybose, kur atstovaujama Lietuvai ir jos Trispalvei.

Džiaugiuosi, kad su ilgamečiais rėmėjais „Girteka“kartu galime kurti pridėtinę vertę. Tai, kas yra nuveikta, yra labai svarbu, o be rėmėjų palaikymo ir finansinės paramos tiesiog nebūtų įmanoma. Mes matome akivaizdžias tokių iniciatyvų naudas ir toliau ieškosime kelių, kaip prisidėti prie klubų veiklos“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.