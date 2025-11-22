Lietuvos krepšinio bendruomenė neteko ilgamečio teisėjo

Eidamas 65-uosius metus mus paliko garbus teisėjas, daugybę metų sąžiningai ir profesionaliai dirbęs Lietuvos krepšinio labui. Jo indėlis į teisėjavimą ir visą mūsų bendruomenę išliks nepamirštamas.
R.Vitkus ne tik ilgus metus teisėjavo LKL, tačiau taip pat dirbo treneriu, vadovavo sporto mokyklai, buvo ir gimtosios Marijampolės miesto Tarybos narys bei mero pavaduotojas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!