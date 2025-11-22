 
Lietuvos krepšinio bendruomenė neteko ilgamečio teisėjo

2025-11-22 14:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 14:15

Šeštadienį pranešta, kad mirė ilgametis Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) teisėjas Rimas Vitkus.

0

Eidamas 65-uosius metus mus paliko garbus teisėjas, daugybę metų sąžiningai ir profesionaliai dirbęs Lietuvos krepšinio labui. Jo indėlis į teisėjavimą ir visą mūsų bendruomenę išliks nepamirštamas.

R.Vitkus ne tik ilgus metus teisėjavo LKL, tačiau taip pat dirbo treneriu, vadovavo sporto mokyklai, buvo ir gimtosios Marijampolės miesto Tarybos narys bei mero pavaduotojas.

