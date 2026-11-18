Pirmasis puikų toną Lietuvos komandai uždavė Šarūnas Pilipavičius, kuris finalinėje kovoje įveikė Prancūzijos atstovą ir iškovojo pirmąją pergalę Lietuvai.
Antrasis į kovą stojo Nojus Januškevičius. Jis susitiko su Italijos kovotoju ir jau pirmajame raunde galingu kojos spyriu pasiuntė varžovą į nokdauną. Nojus užtikrintai įrodė savo pranašumą ir papildė Lietuvos pergalių sąrašą.
Trečiąją pergalę iškovojo Elidijus Smailys. Kovoje dėl čempiono diržo jis pademonstravo įspūdingą jėgą ir ryžtą – jau pirmajame raunde nokautavo savo varžovą iš Tuniso.
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