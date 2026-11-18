Turnyras Kauno „Akropolyje“ vyks trečiojo aukšto renginių erdvėje, kovos startuos 18:00 valandą. Patekimas į turnyrą – nemokamas. Transliaciją taip pat nemokamai galima bus stebėti UTMA YouTube kanale.
Priminsime, kad pagrindine UTMA kovų savaitės puošmena taps UTMA 21 turnyras, kuris įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
„Labai didžiuojamės tuo, kad atsiranda sistema. Patys suprantame, kad Kaunas tampa kovinio sporto sostine, turime keturias datas, prie kurių pripranta kovinio sporto sirgaliai ir UTMA organizacija.
Dėkojame Kauno „Akropoliui“ už tokią partnerystę, kad turime aiškią vietą ir antrus namus, kur galime vystyti UTMA RISING turnyrus. Jie yra neįtikėtinai svarbūs organizacijai, nes būtent ten auga jaunieji talentai, jauni kovotojai turi šansą gauti kontraktus ir iškart pasirodyti didžiuosiuose UTMA ringuose. Tai yra didelė šventė visam Lietuvos koviniam sportui, labai laukiame žiūrovų, kurie galės pamatyti kovas, kurios gal dar ir neturi didžiausio ažiotažo, tačiau jose kovotojai visada parodo visą širdį“, – kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Jau dabar yra aiškios visos UTMA RISING 4 turnyro kovos.
Vakarą uždarys tarpinio svorio iki 69 kg kikbokso kova, kurioje susitiks Matas Žemaitis („One Blood“) ir Martynas Sipavičius („SunCity“).
Svorio kategorijoje virš 95 kg kikbokso kovoje susitiks Tomas Akelaitis („Titanas“) ir Lukas Jarutis („Next Level Fight Club“). Turnyre įvyks ir moterų muaitai kova su bokso pirštinėmis – svorio kategorijoje iki 51 kg susikaus Aušrinė Ponelytė („Titanas“) ir Marina Saveljeva („Vilnius Muay Thai hooked“).
Turnyro puošmena ir ypatingu akcentu taps ir dvi profesionalaus bokso kovos – jose į ringą žengs du pajėgiausi Lietuvos sunkiausio svorio boksininkai.
Jonas Jazevičius susikaus su lenku Michalu Kužniaku, o Algirdas Baniulis stos į dvikovą su estu Kirillu Mihhailovu.
„Kitais metais ruošiamės galbūt vienai, o gal net ir dviem didelėms bokso kovoms ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Tai yra dar vienas žingsnis vystant profesionalų boksą Lietuvoje. Kaune pamatysime du pajėgiausius Lietuvos sunkiasvorius boksininkus profesionalų ringe“, – komentavo V. Gecas.
Turnyras Kauno „Akropolyje“ vyks trečiojo aukšto renginių erdvėje, kovos startuos 18:00 valandą. Patekimas į turnyrą – nemokamas. Transliaciją taip pat nemokamai galima bus stebėti UTMA YouTube kanale.
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