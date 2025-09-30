Lietuvos „backyard ultra“ čempionu tapo Ernestas Vedeikis

Šeštadienio rytą prie starto linijos Alytuje stojo 75 ultrabėgimo mėgėjai, kurie kas valandą turėjo įveikti po 6,7 km – nei daugiau, nei mažiau.
„Backyard Ultra“ (BYU) formatas vyksta pagal principą „Last Man Standing“, kas reiškia, kad bėgama tol, kol trasoje lieka bent vienas pastarąjį ratą įveikęs dalyvis. Per vieną valandą sportininkai turi įveikti 6,7 km atstumą, o likęs laikas yra skiriamas poilsiui, valgiui, miegui ir t.t. Valandai pasibaigus bėgama iš naujo ir taip toliau, kol yra bėgti galinčių sportininkų.
Šįkart didžiausią ištvermę pademonstravo Ernestas Vedeikis, tapęs „Swampman Backyard Ultra“ nugalėtoju. Jis sugebėjo įveikti 37 ratus arba 37 bėgimo valandas, kas yra 248 km. 36 ratus įveikė Tomas Aglinskas, 32 – Marius Zakarauskas.
“Buvau nusiteikęs pagerinti Lietuvos rekordą, bet pagrindiniams stipriems varžovams atkritus, nežinau dėl kokių priežasčių, tik pakartojau tą patį rezultatą. Trasa buvo gera, graži, aplink ežerus. Organizacija irgi buvo puiki, geras maitinimas. Man labai padėjo mylimoji, ypač kai pasidarydavo labai sunku.
Galėjau dar tikrai bėgti, bet nebebuvo, su kuo bėgti. Belieka laukti kitų startų, galbūt važiuoti į Lenkiją, kur vyksta daug BYU varžybų, ruoštis ir bėgti.
E. Vedeikis yra naujas „Swampman Backyard Ultra“ varžybų rekordininkas – iki šiol nuo 2023 m. organizuojamose varžybose daugiausia buvo įveikti 27 ratai. Lietuvos rekordas jau ne vienus metus priklauso JAV gyvenančiai Julijai Šorytei, kuri šių metų balandį varžybose Oregono valstijoje nubėgo net 54 ratus.
Tarp moterų vienintelė 24 val. atstumą įveikusi dalyvė buvo viešnia iš Estijos Liina Kesamaa. Daiva Baltakienė nubėgo 19, Rita Aleksandrovienė – 17 ratų.
Reikia pažymėti, kad BYU formato varžybose nugalėtojas vienas varžybų tęsti nebegali – likus vienam sportininkui ir jam nubėgus paskutinį ratą varžybos yra stabdomos. Tad norint pasiekti labai aukštą rezultatą reikia, kad varžybose dalyvautų bent du vienodo pajėgumo ir ištvermės sportininkai. Taip pat čia nėra antros, trečios ir t.t. vietų. Yra varžybų nugalėtojas, o visi kiti dalyviai užsidirba DNF žymą, kitaip – nefinišavo.
Pasaulio „backyard ultra“ formato rekordas yra net 119 ratų (119 valandų) arba 797,6 km, kurį šių metų birželį pasiekė australas Philas Gore`as.
24 valandos yra riba, kuri leidžia bėgikui pretenduoti į savo šalies rinktinę ir dalyvauti pasaulio „backyard ultra“ čempionate. Šis vyksta kas dvejus metus, o kiekviena rinktinė bėga savo šalyje tarp savų bėgikų. 2026 m. pasaulio čempionatas vyks spalio 17 dieną, o lietuviai bėgs toje pačioje trasoje Alytuje.
Kiekvienos šalies rinktinę sudaro 15 bėgikų, kurie per laikotarpį nuo pastarojo pasaulio čempionato per vienerias BYU varžybas nubėgo daugiausiai ratų, nepriklausomai nuo lyties.
Prieš pasaulio čempionatą kitų metų gegužės 1 d. vyks dar vienos „Swampman Backyard Ultra“ varžybos, kurios bus dar vienas šansas patekti į Lietuvos rinktinę kitiems bėgikams.
