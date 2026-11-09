Lietuvos 3x3 rinktinė jaunimo olimpiadoje pelnė sidabrą

Finale lietuviai per pratęsimą 13:14 nusileido bendraamžiams iš Senegalo.
Po pagrindinio rungtynių laiko rezultatas buvo 12:12, o po Emilio Alishano Adnano metimo lietuviai jau buvo priekyje – 13:12. Senegalo rinktinė išlygino rezultatą (13:13), lietuvių ataka buvo nesėkminga, o pergalę varžovams baudos metimais galėjo išplėšti Sacoura Diopas, tačiau jis prametė abi. Savuoju šansu mūsų rinktinė nepasinaudojo ir lemtingą tašką galiausiai pelnė Fredericas Mane – 14:13.
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Finalinėse rungtynėse Lietuvai Mantas Želvys pelnė 5 taškus, Paulius Veliulis surinko 4, Rupšlaukis ir E.A.Adnanas – po 2.
Nugalėtojams F.Mane įmetė 8 taškus, Mamadou Cisse surinko 3, Ibrahima Ndiaye – 2, S.Diopas – 1.
Pusfinalyje lietuviai dramatiškai 21:19 buvo palaužę bendraamžius iš Latvijos, kurie rungtynėse dėl trečiosios vietos neatsilaikė prieš Vokietijos krepšininkus.
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