Lietuvos 3x3 rinktinę ir olimpiečius įkvėpęs reperis Omerta: „Tai man labai daug reiškia“

Per kelis mėnesius naujasis iš Prienų kilusio Juliaus Podlipajevo kūrinys „YouTube“ platformoje buvo peržiūrėtas 165 tūkst. kartų, o įkvepiantis vaizdo klipas ir prasmingi žodžiai užbūrė tiek sportininkus, tiek keisti savo gyvenimą iš esmės norinčius žmones.

„Kai išėjo ši daina mes jau buvome pasiruošime ir pradėjome jos klausyti, tai taip ir prikibo, užkabino“, – gryžęs iš ypač sėkmingos Lietuvai olimpinės atrankos Debreceno sakė vienas iš 3x3 rinktinės lyderių Aurelijus Pukelis.

Vaizdo klipe „Degtukai“ nusifilmavo burys žinomų Lietuvos sportininkų, o taip pat olimpinėse žaidynėse dalyvausiantis ieties metikas Edis Matusevičius, dailiojo jojimo raitelė – Justina Vanagaitė, arti patekimo į Paryžiaus žaidynes buvęs irkluotojas Henrikas Žustautas.

Tai, kad 3x3 rinktinės krepšininkai šio kūrinio nuolatos klausėsi viso pasiruošimo olimpiniams atrankos turnyrams metu nustebino ir patį atlikėją, kurio pagrindinis tikslas rašant šios dainos žodžius buvo visai kitoks – dedikuoti ją visiems žmonėms, kurie vienaip ar kitaip, diena iš dienos, ieško savyje jėgų būti stipresniais ir geresniais nei buvo vakar.

„Tikrai nesitikėjau ir man didžiulė garbė būti kažkur greta to įspūdingo Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės pasiekimo, tai tikrai didelis įvykis Lietuvos sportui. Jau ruošiantis atkrintamosioms varžybos Dainius Novickas (3x3 rinktinės treneris) man rašė, kad ši daina yra komandos neoficialus olimpinis himnas, bet tikrai neįsivaizdavau, kad ji skambės taip dažnai, garsiai ir visur. Tai man labai daug reiškia“, – kūrinio sėkme džiaugėsi Omerta, kuris šiuo metu įrašinėja jau penktą savo solinį albumą.

Efektingame vaizdo klipe taip pat nusifilmavo Dakaro lenktynininkas – Rokas Baciuška, Lietuvos bokso rinktinės boksininkai – Algirdas Baniulis, Austėja Aučiūtė ir Legendinis bokso treneris – Vincas Murauskas, pasaulio ir Europos kanojų sprinto čempionas – Henrikas Žustautas, paplūdimio tinklininkės – Rugilė ir Gerda Grudzinskaitės, gineso knygos rekordininkas, moto akrobatas – Šarūnas Kezys, Lietuvos meninės gimnastikos ateitis – Vilė Sperskaitė ir Barbora Marija Saročkaitė, ledo ritulio komanda – „Hockey Punks“, Amerikietiško futbolo komanda – „Vilnius Iron Wolves“, FB „Žalgiris“ vaikų futbolo akademijos auklėtiniai – „Žalgirietis“, Vilniaus neįgaliųjų krepšinio klubas „Atrama“ ir daugelis kitų.

Pasak Omertos, tai jau ne pirmas jo bandymas sukurti kūrinį, kuris alsuotų sporto dvasia ir įkvėptu jaunąją kartą siekti aukštumų savo pasirinktose sporto šakose.

„Kūryba įkvepia kūrybai. O šios dainos kūrimo procesas man pačiam labai padėjo kūrybinės stagnacijos laikotarpiu, jos viduje užkoduotas mano vidinis kovingumas ir „balsas“, kuris man padėjo sukovoti su pačiu savimi, įkvėpė ir motyvavo nesustoti kurti toliau. Panaši situacija buvo ir su kūriniu „Tu gali“, ciklas po 9 metų pasikartojo. Todėl meluočiau jei sakyčiau, kad ši daina dedikuota tik sportui. Vaizdo klipe buvo pasirinktas sportas ir aktyvios veiklos, nes tai geriausiai atspindi žmogaus drąsia, tvirtybę, užsispyrimą ir tuos mažus laimėjimus prieš save, kurie vieną dieną virsta visų laimėjimu.

Daugiau apie smagias patirtis įrašinėjant vaizdo klipą su žinomais Lietuvos sportininkais, sporto reikšmę jo paties gyvenime ir artėjančių Paryžiaus olimpinių žaidynių laukimą reperis Omerta papasakojo portalui tv3.lt.

Kaip kilo kūrinio pavadinimas – degtukai? Ir kaip vertinate ligšiolinę dainos sėkmę?

Degtukai – tai metafora į žmones, kurie turi savo gyvenimo paskirtį ir tikslą. Mes visi kaip degtukai, su tikslu degti, uždegti ir jokiais būdais nesulūžti. O kas liečia kūrinio sėkmę, labai reliatyvu. Aš visą gyvenimą esu nepriklausomas atlikėjas, be vadybos, be komandos, be didelės tarptautinės leidybinės kompanijos užnugario, tad ir sėkmę galima vertinti dvejopai, bet tikrai yra kuom didžiuotis.

Gal yra tolimesnių planų šį kūrinį dar labiau paskleisti plačiajai Lietuvos auditorijai ir galbūt net paversti jį Lietuvos olimpiečių himnu šios vasaros žaidynėms? Ar visgi dar nesulaukėte dėmesio iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto?

Šiuo atveju nuo manęs mažai kas priklauso, bet jei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas atkreips dėmesį į ją, ar kas nors pasiūlys šią dainą būti oficialiu olimpinių žaidynių himnu, aš būsiu tikrai palaimintas.

Kokios buvo pažintys su geriausiais Lietuvos sportininkais ir kuom išskirtinė buvo pažintis su Lietuvos olimpiečiais?

Aš visada buvau arti sporto, tad pažinčių yra labai daug ir visos jos yra labai reikšmingos. Visi iki vieno jie – nuostabūs žmonės ir mes, kaip Lietuvos piliečiai, turime kuom didžiuotis. O turbūt viena įspūdingiausių pažinčių istorijų buvo su Egidijumi Kavaliausku, aš jį sekiau Instagrame. Prieš vieną svarbią kovą palinkėjau sėkmės ir padėkojau jam už jo užsispyrimą, pasiekimus ir discipliną, kuri įkvepia, o jis man atrašė ir padėkojo už mano kūrybą, nes jis treniruočių metu klauso mano dainų. Dabar tapom labai gerais bičiuliais.

Filmuojant nutiko įvairių kuriozų

Koks buvo ryškiausias ar juokingiausias nutikimas filmuojant vaizdo klipą?

Reikėtų pradėti nuo to, kad filmuojant vaizdo klipą patyrėm visas galimas klimatines sąlygas: stipraus vėjo, snygio, geliančio šalčio, speigo, lietaus ir saulės.

Filmavimai vyko Panevėžyje, Vilniuje, Trakuose, Elektrėnuose, Kaune, Tauragėje, Šilalėje, Klaipėdoje ir Nidoje. O ryškiausias filmavimas, na turbūt filmuojant Roką Baciušką, kuris angare su bagiu suko ratus aplink kolonas ir sukėlė tiek dulkių, kad mes visi išėjom papilkėją, kitą dieną teko rimtai paplušėti nupučiant ir valant visas dulkes nuo įrangos.

Galbūt jau sulaukei atsiliepimų iš pačių sportininkų, kad šis vaizdo klipas įkvėpė juos ir leido pasisemti naujų jėgų prieš svarbius startus?

Sulaukiau daugybę žinučių ir nuo profesionalų sportininkų ir nuo mėgėjų, kurie net to nežinodami buvo mano planuose – pasiūlyti jiems filmuotis pas mane klipe, tačiau dėl laiko stokos teko apsiriboti jau tais kuriuos nufilmavome. Bet svarbiausia žinutė buvo nuo žmogaus, kuris jau kurį laiką kovoja su savo priklausomybe narkotikams ir man dėkoju, kad ta daina įkvėpė kovoti toliau.

Kaip manai, kuriems Lietuvos atletams gali pasisekti nuskinti medalius Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ir kurių sportininkų pasirodymus seki labiausiai?

Pasistengsiu stebėti visas sporto šakas, kuriose dalyvaus Lietuvą atstovaujantys atletai ir juos palaikyti per nuotolį. O dėl medalių, kažkodėl nuojauta sako, kad juos tikrai nuskins Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė, Lietuvos plaukikai, Mykolas Alekna ir Justina Vanagaitė, nors dailusis jojimas man yra absoliuti mistika.

Kokią vietą tavo paties gyvenime užima sportas? Daugiau esi sporto stebėtojas ar pats aktyviai sportuoji, užsiimi kažkokia fizine veikla?

Mėgstu fizinį aktyvumą ir mano giliu įsitikinimu, gyvenimas yra judėjimas ir niekas kitas taip nepakrauna kaip sportas. Šiuo metu aktyviau sportuoju salėje su svarmenimis ir laikas nuo laiko žaidžiam krepšinį su „Kažkur matyti“ komanda. Labai norėčiau grįžti į bokso treniruotes, bet mano paroje nebėra tiek laiko.

Kiek tave džiugina tai, kad Lietuva turi tokius olimpiečius kaip Rūta Meilutytė ar Mykolas Alekna ir kiek laiko praleidi prie televizoriaus kai ateina vasaros olimpinės žaidynės?

Na, Rūta Meilutytė yra Lietuvos pasididžiavimas ir deimantas, labai džiaugiausi ir Mykolo Aleknos pasiekimais bei rekordu, labai perspektyvus atletas. Apskritai, neįtikėtina, gal Lietuva ir yra maža žemėlapyje, bet kokia didi pasauliniame kontekste.

Geras vaido klipas kainuoja, o šis tikrai atrodo įspudingai ir įkvepia siekti savo tikslų. Ar tikiesi, kad klipas gali sulaukti kažkokio apdovanojimo, pavyzdžiui M.A.M.A muzikos apdovanojimuose ir koks yra tokio klipo biudžetas?

Kadangi aš buvau ir vaizdo klipo prodiuseris, ir režisierius, ir vairuotojas, ir pagalbinis darbuotojas (juokiasi – aut. past.), tai išlaidas pavyko sumažinti iki minimumo, t.y. tilpti į 4000 eurų, iš mano asmeninių lėšų ir be rėmėjų pagalbos. Jei samdyti komandą, filmuoti dar daugiau atletų, nuomoti išskirtines lokacijas ir tam tikrą kino įrangą, kas leistų padaryti vaizdą dar dinamiškesnį ir kokybiškesnį, sakyčiau kainuotų nuo 15 000 iki 25 000 eurų. Tad ir M.A.M.A. apdovanojimo nesitikiu, nes objektyviai žiūrint, jau šiai dienai yra ženkliai kokybiškiau ir ženkliai didesniu biudžetu nufilmuotų vaizdo klipų, su stipriais techniniais sprendimais, todėl ir rungtis su jais būtų sunku.

Koks tavo santykis su krepšiniu? Lietuvos vyrų rinktinei šią vasarą reikės laimėti atranką Puerto Rike norint patekti į Paryžiaus žaidynes. Kas neramina tave ar džiugina prieš šią olimpinę atranką?

Esu kilęs iš Prienų, kur yra gilios krepšinio tradicijos ir mano visa vaikystė praėjo krepšinio aikštelėse, tad krepšinis pas mane kraujyje. Dėl Lietuvos krepšinio rinktinės džiugina, kad turime nors ir jauną kartą, bet jau gerokai patyrusią ir sutvirtėjusią, neramina, kad per anksti nurašome priešininkus, kurie ant popieriaus atrodo nelabai stiprūs, bet kaina didelė ir reikia žengti į aikštelę su noru juos „pervažiuot“, o ne pakeliui pavėžėti.