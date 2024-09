Lietuvoje ir „Barcelona“ žaidęs Paulinho kabina futbolo batelius ant vinies

36-erių vidurio saugas praėjusiame sezone astovavo „Corinthians“ ekipą gimtojoje šalyje, o gyvenimo kontraktą pasirašė 2017 metais, kai „Barcelona“ iš Kinijos lygos klubo Guangdžou „Evergrande“ brazilą įsigijo sumokėdama 40 mln. siekiančią išpirką.

Paulinho Lietuvoje rungtyniavo 2006-2007 metais, tuomet dar gyvavusiame „FC Vilnius“ klube. Tai buvo pirmasis profesionalus sezonas brazilo karjeroje, o atvykus į Lietuvą jam buvo vos 17 metų.

2010-2013 m. po etapo Europoje jis sugrįžo į Braziliją, kur užsirekomendavo „Corinthians“ klube ir tapo Brazilijos rinktinės nariu.

Brazilas Paulinho iki šiol yra brangiausias „Corinthians“ komandos parduotas žaidėjas. 2013 metais puikiai Brazilijos rinktinėje žaidęs ir po Konfederacijų taurės turnyro savo vertę rinkoje pakėlęs futbolininkas į Londono „Tottenham“ ekipą išvyko už 19,73 mln. eurų išpirką.

Karjerą baigusiam futbolininkui socialiniuose tinkluose dėkojo „Barcelona“ klubas.

Paulinho is retiring from football. Thank you for your time at Barça and good luck in the future. 💙❤️ pic.twitter.com/5mi0lG8WXR