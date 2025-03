Lietuvą tuščiomis palikę estai pripažino, kad tikėjosi ne to: „Mūsų lygis nesiskiria tiek daug, kad galėtume pateisinti pralaimėjimus 7-10 įvarčių skirtumu“

REKLAMA

„Abejas rungtynes prieš lietuvius pralaimėjo nemažais skirtumais. Net kai susikurdavome geras progas, jas švaistydavome, o lietuviai tada pasileisdavo į greitas atakas ir atitrūkdavo. Turime pasižiūrėti į veidrodį ir padaryti išvadas. Deja, šį vakarą Baltijos šalių akistatoje lietuviai buvo pranašesni“, - Estijos rankinio federacijai sakė rinktinės treneris Martinas Noodla.

Trečiadienį Taline vykęs pirmasis rinktinių susitikimas baigėsi triuškinama lietuvių pergale 30:20.

„Nesu visiškai patenkintas savo pasirodymus, manau, kad galėjau ir labiau padėti rinktinei. Šiandien žaidėme kiek stabiliau nei pirmame tarpusavio mače, bet skirtumas vis tiek buvo nemažas. Mūsų individualus žaidėjų lygis nesiskiria tiek daug nuo lietuvių, kad galėtume pateisinti pralaimėjimus 7-10 įvarčių skirtumu. Tiesiog Lietuva žaidė kaip tikra komanda. Lietuviai išvengė didesnių duobių ir turėjo žaidėjų, kurie nebijojo imtis iniciatyvos. Mums pritrūko lyderio, kuris vestų komandą į priekį ir suteiktų pasitikėjimo savo jėgomis kitiems žaidėjams“, - pridėjo estų žaidėjas Rasmusas Otsas.

Lietuva (6 tšk.) dabar dar tvirčiau jaučiasi 2-oje turnyrinės lentelės vietoje. Gali būti, kad lietuviai patektų į čempionatą net ir pralaimėję dvejas likusias rungtynes, o bent vienas taškas per tuos likusius mačus kelialapį garantuotų. Tuo tarpų be taškų likę estai atsidūrė beviltiškoje situacijoje. Tikėtina, kad net 2 pergalės per likusias rungtynes estų neišgelbėtų.

Grupėje pirmauja Slovėnija (8 tšk.), kuri jau užsitikrino vietą čempionate. Šiaurės Makedoniją (2 tšk.) galėtų pavyti lietuvius tik jei laimėtų prieš mūsiškius bent 3 įvarčių skirtumu ir įveiktų estus, o lietuviai pralaimėtų slovėnams.

Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės. Nustatant geriausias trečią vietą užėmusias komandas, bus skaičiuojami rezultatai tik su pirmas dvi vietas grupėje užėmusiomis rinktinėmis.

Lietuviai gegužės 7 d. Vilniuje ruošiasi priimti slovėnus, o gegužės 11 d. užbaigs atranką maču svečiuose su Šiaurės Makedonija.