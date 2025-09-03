Lietuva – Švedija tiesiogiai: stebėkite pirmąsias rinktinės rungtynes be Jokubaičio

Rungtynių pradžia – 16:00 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Tai bus pirmas mačas, kuriame Lietuva versis be sunkią kelio traumą patyrusio R. Jokubaičio. Rungtynėse su Suomija gynėjas krito ant parketo, pasukęs kelį, o vėliau paaiškėjo blogiausia diagnozė – plyšęs kelio raištis ir meniskas.
Be krepšinio Rokas praleis bent 6 mėnesius.
„Mes žinome, kokį indėlį jis duoda komandai – tai yra mūsų vedantis įžaidėjas, kuris daug kuria ir žaidžia ne tik pagal schemas, bet ir pats užbaigti atakas. Tai yra didelė netektis mums, bet dabar galime tik pasveikti jam greičiau pasveikti. Dabar ką – vis tiek turėsime žaisti“, – sakė R. Kurtinaitis prieš artėjantį iššūkį.
Lietuva jau yra garantavusi sau vietą aštuntfinalyje. Jei nenutiks staigmena Suomijos ir Vokietijos rungtynėse, pirmajame atkrintamųjų etape lietuviai Rygoje susitiks su Latvija.
Mūsų rinktinė B grupėje yra iškovojusi tris pergales ir patyrusi vieną pralaimėjimą.
