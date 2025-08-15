Lietuva – Slovėnija tiesiogiai: Šiauliuose – rinktinės dvikova su Dončičiaus komanda

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir naujienų portale tv3.lt.
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54, o ketvirtadienio vakarą Rygoje tik per pratęsimą 109:105 pranoko Latviją.
Po šio mačo Lietuvos rinktinės lauks tik dvejos kontrolinės rungtynės – su Turkija ir Islandija.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
