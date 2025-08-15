Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Slovėnija tiesiogiai: Šiauliuose – rinktinės dvikova su Dončičiaus komanda

2025-08-15 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 18:00

Vis dar nepralaimėjusi Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia kontrolinių rungtynių ciklą prieš artėjantį Europos krepšinio čempionatą. Penktadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Šiauliuose susitinka su Slovėnija.

Vis dar nepralaimėjusi Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia kontrolinių rungtynių ciklą prieš artėjantį Europos krepšinio čempionatą. Penktadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Šiauliuose susitinka su Slovėnija.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir naujienų portale tv3.lt.

Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54, o ketvirtadienio vakarą Rygoje tik per pratęsimą 109:105 pranoko Latviją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio mačo Lietuvos rinktinės lauks tik dvejos kontrolinės rungtynės – su Turkija ir Islandija.

REKLAMA
REKLAMA

Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 
  • Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę (44)
Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus (1)
Jonas Valančiūnas (BNS nuotr.)
Valančiūno prisijungimas pažymėtas Lietuvos rinktinės pergale prieš Sakartvelą (69)
Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas (nuotr. SCANPIX)
Tadas Sedekerskis – apie antruosius varžovus turkus, Valančiūną ir palyginimą su Saboniu (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų