Lietuva pasaulio krepšinio čempionatuose (IV dalis): skaudžios traumos išbalansuoti 2014-ieji ir etatiniais skriaudikais tapę prancūzai

2014 m. pasaulio krepšinio čempionatas: 4 vieta

Lietuvos rinktinės sudėtis: Jonas Valančiūnas, Renaldas Seibutis, Darjušas Lavrinovičius, Adas Juškevičius, Martynas Pocius, Donatas Motiejūnas, Jonas Mačiulis, Paulius Jankūnas, Mindaugas Kuzminskas, Šarūnas Vasiliauskas, Simas Jasaitis, Kšištofas Lavrinovičius.

Treneris: Jonas Kazlauskas

Rezultatyviausi rinktinės žaidėjai: J. Valančiūnas (14,4 tšk. per rungtynes), R. Seibutis (9,8 tšk. per rungtynes), D. Lavrinovič (8,4 tšk. per rungtynes), A. Juškevičius (8,2 tšk. per rungtynes), M. Pocius (8,1 tšk. per rungtynes).

Smūgis prieš pat čempionatą

2013 m. Europos čempionate lietuviai užėmė antrąją vietą, tad ir 2014 m. pasaulio čempionatui lūkesčiai buvo itin dideli.

Motyvuota buvo ir pati rinktinė, tačiau nemenką smūgį ji gavo, kai paskutinėse draugiškose rungtynėse prieš pat čempionatą, po sūsidūrimo su varžovu peties traumą patyrė pagrindinis įžaidėjas Mantas Kalnietis.

Rinktinei teko skubiai perdėlioti planus ir tą padaryti buvo nelengva, kadangi aplink M. Kalnietį sukosi be galo daug žaidimo schemų.

Kaip prisimena tv3.lt kalbintas tuometinės rinktinės narys Jonas Mačiulis, trauma padarė labai didelę įtaką rinktinės taktikai, kadangi M. Kalnietis buvo neabejotinai tvirčiausias ramstis įžaidėjo pozicijoje.

„Supratome, kad situacija bloga, bet tuo pačiu ir susikaupėme. Juk kautis vis tiek reikia. Aišku, ir treneriai gerai padirbėjo ties taktikomis, sudėliojo naujus planus. Taigi, kai kuriems žaidėjams teko užimti ne tas pozicijas, kuriose yra įpratę žaisti. Pavyzdžiui, Renaldui Seibučiui reikėjo įžaidėjo pozicijoje tuomet pabuvoti, kas jam nėra įprasta”, – pasakojo nuo 2007 iki 2021 rinktinei atstovavęs krepšininkas.

J. Mačiuliui antrino bei apie būtinybę atrasti papildomos motyvacijos prisiminė ir kitas su tv3.lt bendravęs rinktinės narys Darjušas Lavrinovičius.

„Taip, tikrai buvo didelis praradimas ir atrodė, kad bus labai blogai. Mantas buvo lyderis ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Nuotaikos po traumos buvo niūrios, tačiau tuomet supratome, kad reikia dar sunkiau dirbti. Taigi, nepasidavėme, parodėme charakterį ir vis tiek ėjome link aukščiausių rezultatų”, – teigė nuo 2005 iki 2017 rinktinės marškinėlius vilkėjęs aukštaūgis.

Į vėžias atsitoti pavyko

Nors atrodė, kad pagrindinio įžaidėjo netekimas stipriai pakenks žaidimo kokybei ir ypač rezultatams, vis tik komandai pavyko rasti tinkamo žaidimo liniją.

Pirmose dvejose čempionato rungtynėse lietuviai 87:74 nugalėjo Meksiką ir 75:62 Angolą. Tačiau trečiose visą laiką vijosi australus ir pralaimėjo 75:82.

Patirtas pralaimėjimas galėjo sumaišyti kortas. Vis tik lietuviai grupės etapą baigė dvejomis pergalėmis. Pirma, 79:49 sutriuškino Pietų Korėją. O tuomet ketvirtajame kėlinyje gynybos gniaužtuose užspaudė ir 67:64 palaužė slovėnus.

Užimta pirmoji vieta grupėje ir aštuntfinalyje laukė ne itin stiprūs, tačiau neprognozuojami Naujosios Zelandijos atstovai. Laimei, tradicinis šios šalies sportininkų atliekamas „Haka” šokis neišgąsdino ir lietuviai laimėjo 76:71.

Pergalingai susiklostė ir ketvirtfinalis, kuriame po nelengvos kovos 73:61 pavyko palaužti turkus.

O tuomet jau laukė NBA žvaigdždžių perpildyta JAV rinktinė. Ir tikriausiai ne vieno lietuvio širdyje kirbėjo viltis, kad „viskas yra įmanoma”. Tačiau JAV rinktinės žaidėjai buvo nusiteikę visai priešingai ir lietuvos rinktinė priešinosi tik du kėlinius, kai po jų rezultatas JAV naudai buvo 43:35.

Vėliau JAV žvaigždynas įjungė aukštesnę pavarą ir sutriuškino lietuvius 96:68.

Pasak prisiminimais su tv3.lt besidalijusio J. Mačiulio, profesionalūs sportininkai niekada į rungtynes neina su mintimis, jog laukia pralaimėjimas. Tad ir Lietuvos rinktinei 2014-aisiais buvo visai nesvarbu, kad pusfinalyje laukia NBA žvaigždynas.

„Labai atkakliai kovojome mažiausiai du kėlinius. Ir tik tuomet, kai JAV gerokai truktelėjo į priekį bei jau tikrai žinojome, kad rungtynių nebelaimėsime, prasidėjo taktiniai dalykai. Kiek pamenu, treneris leido pailsėti mūsų lyderiams, pagalvodamas apie rugtynes dėl trečios vietos”, – teigė J. Mačiulis.

Svajones ir vėl nužudė prancūzai

Lemiama kova dėl bronzos medalių – prieš gerai pažįstamą Prancūzijos rinktinę, kuri vos prieš metus neleido Lietuvai pasidabinti aukso medaliais Europos čempionate.

Lietuviai buvo kupini noro revanšuotis, tačiau ne ką mažiau pasidabinti bronzos medaliu troško ir patys prancūzai.

Aiškus noras bet kokia kaina laimėti pas abi rinktines atsispindėjo ir lygiavertėje kovoje, kai visas rungtynes ne kartą keitėsi pirmaujanti komanda ir nė vienai šaliai nepavyko įgyti dviženklio skirtumo.

Jonas Valančiūnas pelnė 25 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir surinko net 29 naudingumo balus, tačiau atsakymą turėjo ir prancūzai, kurių gretose esantis Nicola Batumas į lietuvių krepšį suvertė net 27 taškus.

Po finalinės sirenos kartu su kitais prancūzais džiaugėsi būtent jis, kadangi Prancūzija laimėjo 95:93.

J. Mačiulis iki šiol su skauduliu prisimena praleistą puikią galimybę pasidabinti bronzos medaliu. Ir, pasak jo, ketvirtoji vieta pasaulyje buvo laikyta labai blogu rezultatu, kadangi bronzos medalius lietuviai patys paleido iš rankų.

„Su prancūzais ėjome kautis ir laimėti. Juolab, kad jie tame čempionate nebuvo pačios geriausios formos. Ir labai gaila, kad tik patys, per savo klaidas paleidome tas rungtynes. Vos kelios vaikiškos klaidos atėmė iš mūsų medalius, ”, – mintimis su tv3.lt dalijosi J. Mačiulis.

Tuo tarpu D. Lavrinovičiaus teigimu, tokie varžovai kaip prancūzai, ispanai visais laikais buvo stiprūs ir vos viena klaida kiekviename mače su jais galėjo nulemti baigtį. O laimėti dažnai padėdavo tinkamas psichologinis nusiteikimas, kuris būtinas ir dabartinei rinktinei.

„Ir dabartiniams žaidėjams nepaisant to, kad sulaukia nuvertinimų ir neigiamų prognozių prieš čempionatą, reikia patikėti, kad gali. Reikia ugdyti čempionišką dvasią ir kovoti su visais.

Juk pažiūrėkite, būna Lietuva ar Ispanija žaidžia rungtynes prieš šalį, kuri nėra vadinama krepšinio šalimi. Bet kova vyksta taškas į tašką, kartais ir pralaimima rinktinei, kuri praktiškai neturi didelių NBA ar Eurolygos žvaigždžių. Vadinasi, svarbiausia yra nusitiekimas. Kai žinosi, kad gali, tai ir pergalės prieš visus bus įmanomos”, – mintimis dalijosi D. Lavrinovičius.

Dvi svarbiausios paskutinės 2014-ųjų čempionato kovos lietuviams baigėsi dviem pralaimėjimais.

Nors buvo labai skaudu dėl apmaudžiai išslydusios bronzos, ketvirtoji vieta pasaulyje vis tiek yra solidus rezultatas. Juk kas galėjo pagalvoti, kad rinktinei pavyks iškopti iki pusfinalio, kai prieš pat čempionatą ji neteko pagrindinio atakas organizuojančio žmogaus.

Pasaulio taurė vyks rugpjūčio 25–rugsėjo 10 d.