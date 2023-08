Lietuva pasaulio krepšinio čempionatuose: debiutinės pirmenybės ir istorinė pergalė prieš JAV

Pirmą kartą istorijoje įveikta JAV rinktinė, labai sėkmingą startą pakeitę pralaimėjimai ir nenudžiuginęs ketvirtfinalis.

Taip Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasirodė savo pirmajame istorijoje pasaulio krepšinio čempionate, kuris vyko 1998 m. Graikijoje. Tuomet lietuviai iškovojo penkias pergales, patyrė keturis pralaimėjimus bei užėmė septintąją vietą tarp šešiolikos komandų.

Portalas tv3.lt kviečia detaliau prisiminti lietuvių debiutą pasaulio pirmenybėse – rinktinėje žaidusius žaidėjus bei čempionato eigą.

1998 m. pasaulio krepšinio čempionatas: 7 vieta

Sudėtis: Artūras Karnišovas, Saulius Štombergas, Darius Lukminas, Gintaras Einikis, Dainius Adomaitis, Eurelijus Žukauskas, Šarūnas Jasikevičius, Virginijus Praškevičius, Tomas Masiulis, Darius Maskoliūnas, Tomas Pačėsas, Mindaugas Žukauskas.

Treneris: Jonas Kazlauskas

Rezultatyviausi rinktinės žaidėjai: A. Karnišovas (17,1 tšk. per rungtynes), Saulius Štombergas (13,3 tšk. per rungtynes), D. Lukminas (8,8 tšk. per rungtynes), G. Einikis (8,5 tšk. per rungtynes), D. Adomaitis (7,2 tšk. per rungtynes)

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuva turėjo galimybę debiutuoti dar 1994 m. pasaulio čempionate. Vietos į pasaulio pirmenybes tuomet buvo dalijamos 1993 metų Europos čempionate. Tačiau lietuviai apmaudžiai krito dar atrankoje į Europos čempionatą, taigi prarado ir bet kokius šansus žaisti tarp geriausių pasaulio rinktinių.

Kelias į debiutines 1998 m. planetos pirmenybes Lietuvai atsivėrė po pasirodymo 1997 m. Europos čempionate, kur buvo užimta 6-oji vieta. Paskutinė, kuri garantavo kelialapį tarp geriausių planetos rinktinių.

Galingas startas galutinės sėkmės negarantavo

Po 1996 m. Atlantos olimpinių žaidynių rinktinė buvo gerokai atjaunėjusi. Joje nebežaidė anksčiau į pergales vesdavę žaidėjai tokie kaip Arvydas Sabonis ar Šarūnas Marčiulionis.

Tačiau nacionalinėje komandoje buvo nemažai jaunų ir pergalių išalkusių krepšininkų. Jie jau planetos pirmenybių pradžioje įrodė, kad į Graikiją atvyko ne paturistauti.

Pirmenybes lietuviai pradėjo 97:56 nepalikdami vilčių Pietų Korėjai. O antrajame mače be galo daug džiaugsmo suteikė įsimintina, pirmoji istorijoje pergalė prieš JAV rinktinę – 84:82.

Tiesa, verta pažymėti, kad JAV rinktinei tame čempionate neatstovavo stipriausios pasaulio krepšinio lygos NBA žaidėjai, kadangi NBA tuo metu buvo paskelbtas lokautas.

Kaip prisimena tv3.lt kalbintas tuometinės rinktinės narys V. Praškevičius, net ir neturinčią didžiausių žvaigždžių, įveikti JAV rinktinę atrodė milžiniškas pasiekimas.

„Nors tai ir nebuvo rinktinė sudaryta iš pačių stipriausių žaidėjų, tačiau pirmą kartą istorijoje įveikti JAV vis tiek buvo be galo malonu.

Be to, nereikia nuvertinti JAV rinktinės, nes ji bet kokiu atveju buvo kupina gerų žaidėjų bei turėjo labai patyrusį, NBA komandose anksčiaudirbusį trenerį Rudy Tomjanovich. Jis labai gerai valdė tuometinę savo komandos turimą sudėtį”, – pasakojo V. Praškevičius.

Gerokai paprakaitavę, tačiau įveikę amerikiečius, lietuviai vėliau iškovojo ir trečiąją pergalę iš eilės. Po labai atkaklios kovos – 66:62 nukovė Braziliją.

Kai jau atrodė, kad Lietuva demonstruodama tokį žaidimą yra gana rimta pretendentė užsikabinti medalius, antrajame etape viskas apsivertė aukštyn kojomis.

Lietuviai 61:71 nusileido Australijai, kitame susitikime 84:75 įveikė Argentinos rinktinę, tačiau paskutinėje ir labai svarbioje antrojo etapo dvikovoje 80:86 nusileido Ispanijai. Pergalė prieš ispanus galėjo Lietuvai garantuoti pirmąją vietą grupėje, tačiau vietoje to buvo užimta tik trečioji.

Ketvirtfinalyje lietuviams teko susidurti su Rusija. Ir ta dvikova nesusiklostė – pralaimėta 67:82. Vėliau rungtynėse dėl 5–8 vietų lietuviai 71:75 pralaimėjo dar ir Italijai. Tačiau mače dėl 7-os pozicijos po itin atkaklios kovos 77:76 palaužė Argentiną.

Galutinė komandų rikiuotė išsidėstė taip: 1. Jugoslavija, 2. Rusija, 3. JAV, 4. Graikija, 5. Ispanija, 6. Italija, 7. Lietuva, 8. Argentina, 9. Australija, 10. Brazilija, 11. Puerto Rikas, 12. Kanada, 13. Nigerija, 14. Japonija, 15. Senegalas, 16. Pietų Korėja.

Lietuva čempionatą baigė savo kraityje turėdama penkias pergales ir keturis pralaimėjimus.

Nors septintoji vieta pasaulio čempionate debiutuojančiai rinktinei ir neatrodo tragiškai, įdomu tai, kad iškart po paskutinių rungtynių prieš Argentiną, rinktinės strategas J. Kazlauskas pareiškė ketinantis trauktis iš savo pareigų ir visą dėmesį skirti darbui Kauno „Žalgiryje“. Tačiau šalies krepšinio vadovybei pavyko jį perkalbėti ir su rinktine treneris dirbo iki 2001 metų.

A. Karnišovo lyderystė ir motyvacija ateičiai

Labiausiai tarp visų Lietuvos rinktinės žaidėjų čempionate rezultatyvumu išsiskyrė ir lyderystę demonstravo tuomet 27-erių, savo karjeros pike buvęs A. Karnišovas. Jis per rungtynes vidutiniškai rinko po 17,1 taško.

A. Karnišovo siautulį aikštėje iki šiol prisimena ir kartu su juo rinktinėje žaidę kolegos. Pasak tv3.lt kalbinto tuometinio rinktinės vidurio puolėjo E. Žukausko, jam tai apskritai yra vienas ryškiausių iš jau nedaugelio likusių 1998 m. čempionato prisiminimų.

„Itin detaliai kažką papasakoti, jau būtų sunkoka. Juk viskas vyko be galo seniai. Kažkiek pamenu, kad čempionate turėjome labai atletiškų ir šoklių varžovų, bet ramiai ir tvarkingai sugebėdavome laimėti. Tačiau vienas pirmųjų dalykų, kuris šauna į galvą pagalvojus apie šį čempionatą, tai Artūro Karnišovo žaidimas.

Jis tame čempionate buvo ryškiausias mūsų lyderis ir žaidė tiesiog fantastiškai. Gaila, kad ne taip sėkmingai čempionatas baigėsi, kaip norėjome. Bet manau, kad mums visiems tai buvo be galo gera patirtis”, – teigė E. Žukauskas.

Tuo tarpu su tv3.lt dalindamasis prisiminimais, V. Praškevičius išskyrė neeilines pamokas, kurias kiekvienas žaidėjas iš čempionato išsinešė savo tolimesnei karjerai.

„Manau, kad kiekvienas tokio tipo čempionatas visiems rinktinės žaidėjams yra be galo gera patirtis ir postūmis tolimesnei karjerai. Juk žaidi prieš geriausius, aukščiausio lygio atletus.

Tad nepaisant to, kaip viskas mums pasibaigė, atstovavimas Lietuvai pasaulio čempionate kiekvienam žaidėjui pridėjo motyvacijos per ateinančius metus pasiekti kiek įmanoma daugiau”, – pasakojo buvęs rinktinės puolėjas.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė po nepriklausomybės atkūrimo iš viso dalyvavo penkiose pasaulio pirmenybėse – 1998 m. Graikijoje, 2006 m. Japonijoje, 2010 m. Turkijoje, 2014 m. Ispanijoje ir 2019 m. Kinijoje.