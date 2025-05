Lewiso Hamiltono aštrus dialogas su „Ferrari“ vadovu po Majamio GP: „Būčiau galėjęs pasakyti dar daugiau“

Britas po truputį skynėsi kelią aukštyn, kol pavijo komandos draugą monakietį Charlesą Leclercą ir radijo ryšiu ėmė aiškinti komandai, kad galėtų važiuoti greičiau už kitą ekipos pilotą. Britas ne vieną ratą piktinosi tuo, kad turi važiuoti paskui Ch. Leclercą. Galiausiai komanda liepė monakiečiui praleisti britą, kad šis pabandytų pavyti Kimi Antonelli („Mercedes“).

L. Hamiltonas priminė komandai įvykius Kinijoje ir stebėjosi, kodėl taip ilgai delsiama jį praleisti. Kai inžinierius atsakė, kad britas bus praleistas į priekį, L. Hamiltonas pateikė sarkastišką atsakymą: „Prieš tai padarydami dar išgerkite arbatos“.

L. Hamiltonas, praleistas į priekį, tempo praktiškai nepadidino ir tada jau Ch. Leclercas važiavo prie pat komandos draugo. „Ferrari“, supratusi, kad L. Hamiltonas K. Antonelli nesugebės pavyti, liepė jam atiduoti poziciją Ch. Leclercui.

Po kiek laiko „Ferrari“ priminė L. Hamiltonui, kad nuo jo nedaug atsilieka Carlosas Sainzas („Williams“). Tada britas atkirto: „Norite, kad aš ir Sainzą praleisčiau?“.

Po lenktynių L. Hamiltonas su Ch. Leclercu, panašu, susitaikė, o britas sulaukė „Ferrari“ vadovo Frederico Vasseur vizito.

Sir Lewis Hamilton and Charles Leclerc after the race.



