Leonardas sudarė naują kontraktą su „Raptors“

ESPN skelbia, kad patyręs puolėjas jau sutarė su „Raptors“ dėl naujo dvejų metų 115 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontrakto. Taip pat po šių dvejų metų amerikiečiui dar priklausys opcija pratęsti kontraktą dar vieneriems metams.
Both sides maintained consistent dialogue on Leonard’s long-term Raptors future since July after the reunion via trade — and the two-time Finals MVP expects to finish his career in Toronto. Leonard, 35, now has a total of three years and $165 million on his Raptors deal. https://t.co/kIvWY6859yREKLAMAREKLAMA— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026
K.Leonardas Los Andžele žaidė nuo 2019 m. Toronte jis praleido ankstesnį sezoną ir tapo čempionu bei finalo MVP.
Praeitame sezone jis per 32 minutes pelnė 27,9 taško, atkovojo 6,4 kamuolio, atliko 3,6 perdavimo.
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