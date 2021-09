Legendinis suomis Kimi Raikkonenas paskelbė apie karjeros „Formulėje-1“ pabaigą

„Alfa Romeo“ atstovaujančio suomio kontraktas su komanda galioja būtent iki sezono pabaigos ir, kaip pats tikina, jis jau priėmė sprendimą jo nebepratęsti ar neieškoti kitos komandos.

„Štai ir viskas. Tai bus mano paskutinis sezonas „Formulėje-1“, – socialiniame tinkle rašė K. Raikkonenas.

„Šį sprendimą priėmiau dar praėjusią žiemą. Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet atėjo laikas naujiems iššūkiams. Nors sezonas dar nesibaigė, noriu padėkoti savo šeimai, komandoms, visiems, kurie dalyvavo mano lenktynininko karjeroje, o ypač savo gerbėjams. Nors dedu tašką „Formulės-1“ karjeroje, gyvenime dar lieka daug dalykų, kuriuos noriu patirti“, – pridūrė suomis.

Jis savo karjerą Formulės-1“ lenktynėse pradėjo dar 2001 metais. 2007 metais, atstovaudamas „Ferrari“ komandai, pilotas iškovojo savo vienintelį „Formulės-1“ čempionų titulą.

Per savo karjerą 41-erių K. Raikkonenas iš viso iškovojo 21 pergalę, o ant podiumo lipo dar 103 kartus.

